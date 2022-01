Guardiani della Galassia Vol 3: vietato usare Bug, ma ci sarà l’Alto Evoluzionario

Alcune informazioni raccolte su Twitter hanno dato un quadro un po’ più preciso riguardo ai personaggi che troveremo in Guardiani della Galassia Vol 3: impossibile vedere Bug, mentre apparirà l’Alto Evoluzionario.

James Gunn ha confermato che un importante ruolo sarà affidato a Chukwudi Iwuji, l’attore attualmente sugli schermi televisivi americani con Peacemaker, la serie TV ambientata nel DCEU spin-off di The Suicide Squad: Missione Suicida, nel ruolo di Murn.

Il regista, che non si risparmia mai dal confronto con i fan sui social media, e negli ultimi tempi ha però negato l’ipotesi che potesse interpretare Bug, uno dei membri dei Guardiani della Galassia nei fumetti di Abnett e Lanning che sono serviti da base per la versione cinematografica.

Il personaggio di Bug infatti è stato creato nella serie Marvel dedicata ai Micronauti, pubblicata con successo negli anni ‘80. Nonostante sia una creazione Marvel su cui la Hasbro, proprietaria dei diritti sui giocattoli dei Micronauti, non possa avanzare diritti, il fatto che sia stato creato per una serie su licenza lo pone in una situazione particolare.

I personaggi che compaiono ancora oggi abitualmente sui fumetti Marvel nonostante i fumetti dei Micronauti siano pubblicati dalla IDW, ovvero Arcturus Rann, Marionette e lo stesso Bug, sono sì di proprietà Marvel, ma possono essere utilizzati solo all’interno dei fumetti e non su altri media. È una situazione complicata come quella che coinvolge Shuma-Gorath in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ecco perché James Gunn, che avrebbe voluto utilizzare Bug in tutti e tre i film dei Guardiani della Galassia, ha confermato che non c’è alcuna possibilità di vedere il personaggio di Bug nel suo film o in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

L’insider MyTimeToShine, che ha spesso anticipato su Twitter moltissimi scoop sui film Marvel e DC, ha però affermato con assoluta certezza che Iwuji interpreterà l’Alto Evoluzionario, personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby in Thor 134 del 1966 e che dovrebbe nell’universo cinematografico essere legato alle origini di Rocket.

Ma non si può dimenticare che nei fumetti l’Alto Evoluzionario ha ricoperto un ruolo fondamentale anche nella storia di Adam Warlock, l’amatissimo eroe cosmico che farà il suo esordio in Guardiani della Galassia Vol 3 interpretato da Will Poulter e che è stato anticipato dalla scena post-credits del Vol 2. Forse vedremo la Controterra, il pianeta creato dall’Alto Evoluzionario in cui Warlock ha ricoperto il ruolo di “messia” nei fumetti?