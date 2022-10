Thor Love and Thunder: alla riscoperta del film in blu-ray

Federico Vascotto 2022-10-28T12:13:20+02:00 Titolo originale: Thor Love and Thunder: Video: 2,40:1 Anamorfico 1080p Audio: 5.1 DTS: Spagnolo 7.1 Dolby Digital Plus: Italiano 7.1 DTS HD: Inglese Sottotitoli: Italiano Inglese NU Spagnolo Confezione: Slipcover Contenuti speciali: Commenti audio – Le papere – Degni del martello: Thor e la Potente Thor- La creazione di un antagonista – Un’altra avventura firmata Taika – Scene tagliate

Arriva anche in home video il colore ultra-pop e la comicità non-sense di Thor Love and Thunder, la prima volta che un supereroe del Marvel Cinematic Universe ottiene un quarto capitolo standalone. Per la seconda volta diretto da Taika Waititi dopo il successo di Thor Ragnarok.

Il film è disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e una Steelbook da collezione sempre in 4K: ogni edizione sarà arricchita da una card lenticolare, mentre la Steelbook 4K contiene ben 9 card da collezione.

L’esilarante film dell’istrionico regista Taika Waititi (Vita da vampiro, Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) vede protagonisti la star Chris Hemsworth nei panni del celebre Dio del Tuono, i premi Oscar Christian Bale in quelli del super villain Gorr e Natalie Portman che torna nel ruolo di Jane Foster, insieme alla scapestrata e amatissima banda dei Guardiani della galassia capitanata da Star-Lord (Chris Pratt).

Thor Love and Thunder segue Thor attraverso un viaggio diverso da tutto ciò che ha affrontato in precedenza: la ricerca della pace interiore. Ma il suo ritiro è interrotto da un killer galattico noto come Gorr il Macellatore di Dèi, che brama l’estinzione delle divinità. Per combattere questa nuova minaccia, Thor chiede aiuto a Valchiria (Tessa Thompson), Korg (lo stesso Waititi che è anche narratore della storia) e la sua ex-fidanzata Jane Foster. Quest’ultima, con grande sorpresa di Thor, è inspiegabilmente in grado di sollevare il potente Mjolnir e ha assunto il nome di Potente Thor. Il gruppo si imbarcherà in un’avventura cosmica per scoprire il motivo della sete di vendetta di Gorr e fermarlo prima che sia troppo tardi. Il film rispetto a Ragnarok tutto improntato sulla commedia quasi camp, non riesce a equilibrare le due anime che lo compongono. Ovvero l’aggiunta di quella drammatica a quella comica.

Una grande prova attoriale di Christian Bale e un gran bel ritorno per Natalie Portman, che prova ed esplorare la run originaria fumettistica di Jason Aaron e offre un’interessante tematica sul rapporto tra uomini e dèi, aprendo l’MCU alla divinità dopo averlo aperto all’universo e al multiverso.

I contenuti extra – non eccelsi ma comunque interessanti – comprendono i Commenti audio e le Scene tagliate. Le papere dal set (azzeccate visto che è un film improntato sulla risata in cui non si riusciva a smettere di ridere). Ci sono poi gli approfondimenti sui personaggi, vecchi e nuovi. Degni del martello: Thor e la Potente Thor sulla ritrovata e nuova Jane Foster di Natalie Portman. La creazione di un antagonista con la testimonianza di Christian Bale e come abbia lavorato per costruire il Macellatore di Dèi Gorr. Anche il regista offre il proprio contributo sul making of del film in Un’altra avventura firmata Taika. La card da collezione lenticolare è la ciliegina sulla torta di un cofanetto coloratissimo proprio come il film che contiene. Il cofanetto nella sua semplicità è valorizzato dal cartoncino esterno, andando a posizionarsi bene accanto ai precedenti slipcase sullo scaffale.