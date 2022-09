Supereroi Marvel e anime cult in arrivo a Ottobre 2022 grazie alle uscite Eagle Pictures home video. Vediamole insieme.

A partire dall’11 ottobre sarà disponibile Thor: Love and Thunder (qui la nostra recensione), il film del Marvel Cinematic Universe campione d’incassi, edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K e una Steelbook da collezione sempre in 4K: ogni edizione sarà inoltre arricchita da una card lenticolare (l’edizione Steelbook ne conterrà ben nove, con tutti i personaggi del film), mentre quelle in Blu-ray, 4K e Steelbook 4K conterranno anche tantissimi extra, tra cui scene tagliate ed errori sul set.

L’esilarante film dell’istrionico regista Taika Waititi (Vita da vampiro, Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) vede protagonisti la star Chris Hemsworth nei panni del celebre Dio del Tuono, i premi Oscar Christian Bale in quelli del super villain Gorr e Natalie Portman che torna nel ruolo di Jane Foster (qui il nostro incontro con l’attrice), insieme alla scapestrata e amatissima banda dei Guardiani della galassia capitanata da Star-Lord (Chris Pratt). Il film segue Thor attraverso un viaggio diverso da tutto ciò che ha affrontato in precedenza: la ricerca della pace interiore.

Ma il suo ritiro è interrotto da un killer galattico noto come Gorr il Macellatore di Dei, che brama l’estinzione delle divinità. Per combattere questa nuova minaccia, Thor chiede aiuto a Re Valchiria, Korg e la sua ex-fidanzata Jane Foster. Quest’ultima, con grande sorpresa di Thor, è inspiegabilmente in grado di sollevare il potente Mjolnir e ha assunto il nome di Potente Thor. Il gruppo si imbarcherà in un’avventura cosmica per scoprire il motivo della sete di vendetta di Gorr e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Anche Naruto tra le uscite Eagle Pictures home video di Ottobre 2022

Dal 20 ottobre arriva per la prima volta integralmente in Eagle Pictures home video il cofanetto di Naruto – Parte 2, disponibile nei formati DVD e Blu-ray in edizione a tiratura limitata e numerata. Il cofanetto contiene la seconda stagione dell’iconico ninja, con gli episodi da 36 a 83, arricchito da un booklet di 24 pagine ricco di curiosità.

Un mix riuscitissimo di azione, adrenalina, commedia, drama e personaggi iconici lo ha reso uno degli anime più amati a livello mondiale. La storia segue le vicende di Naruto, un giovane ninja ribelle ed emarginato a causa di un demone sigillato nel suo corpo. Nonostante la sua condizione di reietto, il ragazzo sogna di diventare Hokage, il capo del Villaggio della Foglia che viene scelto fra i ninja più forti e saggi del paese. In questa seconda stagione l’esame dei Chunin è entrato nel vivo e i giovani ninja ora devono affrontarsi in lotte all’ultimo respiro. Dinanzi a Naruto ci sono ora nuovi e agguerriti rivali, ma anche nuove opportunità per stringere forti amicizie.