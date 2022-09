Naruto: in arrivo novità per la celebrazione dei 20 anni dell’anime

Naruto rappresenta uno dei manga Shonen più famosi a livello globale e le vicende di Naruto Uzumaki hanno segnato un’era. Di fatto i 15 anni di serializzazione del manga di Kishimoto rimarranno sempre nei cuori di tutti gli appassionati.

Il manga ha ricevuto un adattamento animato, prodotto da Studio Pierrot che ha debuttato nel 2002.

Oggi riportiamo un aggiornamento importante, relativo proprio ai vent’anni della serie animata del ninja biondo, che arriva direttamente dalla pagina Twitter di WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

NARUTO TV Anime 20th Anniversary will be presenting its commemorative projects next week in Weekly Shonen Jump Issue #43.

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 17, 2022