Nel mondo dei manga Shonen diversi sono gli elementi che caratterizzano il protagonista principale, soprattutto per quanto riguarda i battle Shonen. Tra questi non c’è soltanto la missione o l’obiettivo del protagonista principale ma anche il suo stile di combattimento che va a caratterizzare anche gli scontri. Il modo di affrontare un avversario sicuramente è determinato dall’equipaggiamento del protagonista, che nella maggior parte dei casi corrispondere alla spada. Ma quali sono le 10 spade potenti nei manga Shonen?

Le spade nei manga Shonen sono quasi un must. Sono un tratto distintivo del protagonista che soprattutto viene apprezzato dagli appassionati. Ci sono molte spade che sono ricordate per via dell’utilizzatore e per la sua abilità nel maneggiarla, mentre molte altre sono diventate famose per gli effetti che sprigionano in battaglia.

Difficilmente ci sono manga in cui la spada non rappresenta un’arma fondamentale, anche se ce ne sono anche di diverse. Inoltre la spada in alcuni casi può essere motivo di scontro, complotti e ambizione.

In questa discussione cercheremo di analizzare le 10 spade più potenti nei manga Shonen.

Le 10 spade più potenti nei manga Shonen

Enma – One Piece Spada Totsuka – Naruto Yoru – One Piece Samehada – Naruto Tessaiga – Inuyasha Lostvayne – The Seven Deadly Sins Murasame – Akame ga Kill Toyako Bokuto – Gintama Zanpakuto – Bleach Kurikara – Blue Exorcist

10) KURIKARA

La spada Kurikara contiene il cuore demoniaco di Rin Okumura, il figlio di Satana diventato esorcista. Il padre adottivo di Rin, Shiro, inizialmente gli affida la lama per mantenere sigillato il potere, ma la estrae comunque per cercare di salvare la vita di Shiro, liberando la sua metà demoniaca precedentemente sigillata.

Dunque è difficile battere una spada che evoca le fiamme dell’inferno stesso. Kurikara scatena fiamme blu e rivela la natura demoniaca di Rin, che deve imparare a controllare per maneggiare la spada correttamente. Mentre lo fa, impara nuove tecniche per combatterle.

9) ZANPAKUTO

Ogni Mietitore di anime ha una Zanpakuto, che letteralmente significa “spada che taglia l’anima”. Essendo una delle poche armi in grado di tagliare gli Hollow, le anime corrotte che minacciano gli umani, sono essenziali per il loro lavoro.

Se colui che impugna una Zanpakuto è abbastanza forte, può sbloccare la sua tecnica definitiva, il Bankai. Ogni Zanpakuto è unica e si distingue in base a chi impugna questa spada, il quale può diventare più forte insieme ad essa. Ad esempio, lo Zangetsu di Ichigo si evolve al punto da riuscire a sparare raffiche di energia esplosiva con un incredibile potere distruttivo, rendendolo uno degli zanpakuto più potenti di Bleach.

8) TOYAKO BOKUTO

Contrariamente alla maggior parte delle altre spade realizzate in rame o metallo, la Toyako Bokuto è una spada di legno ricavata dalla corteccia di un albero vecchio diecimila anni proveniente da un pianeta lontano. Sebbene abbia un aspetto semplice, questa spada può tagliare qualsiasi cosa, il che è appropriato dato che è un Hoshikudaki che si traduce in “Star Destroyer” (distruttore di stelle).

7) MURASAME

Murasame è una lunga katana di proprietà di Akame che riesce a uccidere all’istante con il suo veleno maledetto. Si può prevenire la morte solo se si amputa immediatamente la parte colpita, impedendo alla maledizione di diffondersi.

La carta vincente di Murasame era un potenziatore delle prestazioni intitolato Little War Horn che rafforzava l’utilizzatore con il potere della maledizione velenosa. Quando questo asso nella manica viene attivato, la sclera dell’utilizzatore diventa nera con segni che appaiono intorno alle pupille e un’aura oscura che avvolge il suo corpo.

6) LOSTVAYNE

Lostvayne è il tesoro sacro di Meliodas, che ognuno dei sette peccati capitali possiedono. È stato creato dal maestro artigiano del Clan dei Giganti. Il Sacro Tesoro consente a Meliodas di creare da quattro a sei cloni di se stesso e ciascuno di questi cloni è abbastanza potente da combattere i Cavalieri Sacri.

Il più grande vantaggio della creazione dei cloni è che tutti sono in grado di utilizzare il Full Counter al massimo delle loro potenzialità. Questo può tornare utile in numerose situazioni in cui Meliodas deve combattere più nemici.

5) TESSAIGA

Il padre di Inuyasha e Sesshomaru, il Grande Demone Touga, ha forgiato due spade dalla sua stessa zanna prima della sua morte. La più offensivamente potente, Tessaiga, venne lasciata in eredità al figlio minore Inuyasha, con grande indignazione del più grande Sesshomaru, a cui fu lasciata Tenseiga, la spada che guarisce invece di distruggere.

Tessaiga può uccidere un centinaio di demoni in un colpo, e permette al protagonista che la possiede di acquisire diversi poteri. Questi includono sparare raggi di energia, riflettere gli attacchi dei nemici contro di loro e persino inviare gli avversari direttamente negli Inferi.

4) SAMEHADA

Nel manga di Kishimoto le armi sono fondamentali visto che i personaggi sono dei ninja. E la gestione delle armi è un’abilità essenziale per qualsiasi shinobi. Le spade non mancano in Naruto e le più ricercate sono quelle dei Sette Spadaccini della Nebbia. Tra queste la più potente è la Samehada di Kisame Hoshigaki.

Una prima caratteristica che si nota è la sua lealtà nei confronti del suo possessore. Come spiega Kisame, Samehada è come una pelle di squalo infatti non affetta, ma fa a brandelli le sue vittime. Indebolisce le sue vittime e si rafforza assorbendo il loro chakra. Kisame può combattere con essa, nascondersi al suo interno e persino fondersi con la spada per diventare uno squalo umanoide.

3) YORU

Yoru è la spada di Dracule Mihawk, un ex membro della Flotta dei Sette. È una delle poche armi conosciute di grado assolutamente alto e potente. Yoru è una lama completamente nera che ha il potere di tagliare flotte di navi senza alcuna difficoltà. Un solo taglio della lama è stato sufficiente per tagliare un enorme pezzo di iceberg. Finora non sono state rivelate altre abilità speciali della spada di Mihawk, ma considerando che è una spada di grado supremo, non passerà molto tempo prima di assistere alle vere potenzialità della spada Yoru.

2) SPADA TOTSUKA

Parliamo di un’arma che Orochimaru ha sempre bramato, nonché l’arma segreta di Itachi. A differenza delle normali lame fatte di acciaio o altri materiale, la Spada di Totsuka è informe. Fa parte del Susanoo di Itachi Uchiha ed è inguainato all’interno di una giara. La spada è in grado di sigillare tutto ciò che tocca all’interno del contenitore ed è impossibile sfuggirvi. Dunque consente di poter sconfiggere avversari immortali per quanti potenti o resistenti essi siano come ad esempio i resuscitati dell’edo tensei per l’appunto sigillandoli.

1) ENMA

Enma è una spada leggendaria originariamente impugnata da Kozuki Oden. È una delle poche armi che sono effettivamente riuscite a sfregiare l’indistruttibile Kaido. Attualmente, la spada è in possesso di Roronoa Zoro, lo spadaccino della ciurma di Rufy Cappello di Paglia.

Enma è estremamente difficile da impugnare, in quanto essa tende ad estrarre, ad intervalli irregolari, l’Ambizione dell’armatura del suo possessore in quantità superiori di quelle desiderate da quest’ultimo. Basti pensare che quando Zoro l’ha brandita per la prima volta, ha tranciato una porzione della scogliera anziché un albero come lui voleva fare.