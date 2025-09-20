5 saghe che potrebbero ispirare un sequel di Fantastici Quattro: Gli Inizi

Dopo l’annuncio del prossimo sequel di Superman, Man of Tomorrow, abbiamo pensato di individuare 5 saghe che potrebbero costituire la base per un eventuale sequel di Fantastici Quattro: Gli Inizi, l’altro blockbuster supereroistico dell’estate.

Certo, i Marvel Studios hanno tanti altri progetti in piedi e difficilmente, se daranno il via libera ad un sequel sul film del Quartetto, lo vedremo nell’arco di soli due anni come nel caso di Superman.

Ma data l’importanza dei Fantastici Quattro nell’economia dell’Universo Marvel, è facile pensare che vedremo prima o poi un sequel, e queste sono solo 5 tra le tante saghe che il quartetto ha vissuto in quasi 65 anni di storia.

La Zona Negativa e l’impero di Annihilus

Prima apparizione: Fantastic Four #51 – 1966

La Zona Negativa rappresenta uno dei concept più affascinanti e terrificanti dell’universo Marvel.

Questa dimensione di antimateria, creata da Stan Lee e Jack Kirby, è stata introdotta per la prima volta in Fantastic Four #51 come parte della celebre storia “This Man… This Monster!“.

La Zona Negativa è descritta come un universo parallelo dove tutta la materia è caricata negativamente, completamente riempito da un’atmosfera pressurizzata e respirabile.

Al centro di questa dimensione si trova un vortice mortale di potere indicibile, e tra i suoi abitanti più pericolosi spicca Annihilus, il signore della guerra con la sua Barra di Controllo Cosmico.

Perché sì: Elementi fantastici, un intero universo da esplorare e minacce spaventose sono i classici elementi di un’avventura di successo dei Fantastici Quattro. Partendo dagli eventi di “Quest’uomo, questo mostro” per introdurre la Zona Negativa darebbe maggior luce al personaggio della Cosa, un po’ sacrificato nel primo film. Inoltre l’introduzione di Annihilus potrebbe rappresentare una minaccia globale per il franchise come lo è stato Thanos ai tempi, costruendo una trama che punti ad un evento globale modellato sulla saga Annihilation .

Perché no: un ambiente come la Zona Negativa rischia di essere realizzato in maniera troppo posticcia. Come si è visto con il Regno Quantico in Ant-Man: Quantumania, quando si perde troppo il contatto con il mondo reale e si esagera con la CGI l’effetto non è mai dei migliori.

Il Consiglio dei Reed

Prima apparizione: Fantastic Four #570 – 2009

Il Consiglio Interdimensionale dei Reed rappresenta una delle storyline più complesse e psicologicamente profonde dei Fantastici Quattro.

Questa saga, creata durante la gestione di Jonathan Hickman, esplora cosa accadrebbe se Reed Richards sacrificasse tutto ciò che lo rende umano in nome del “progresso”.

Il Consiglio è composto da versioni alternative di Reed Richards provenienti da universi diversi, ognuno con poteri, intelligenze e abilità differenti.

I leader del consiglio sono tre Reed che hanno acquisito il Guanto dell’Infinito del loro universo.

Il Reed principale (616) scopre che tutti gli altri Reed hanno una cosa in comune: sono cresciuti senza il padre Nathaniel Richards, la cui influenza ha reso il Reed-616 un uomo più compassionevole.

Perché sì: il Multiverso permette ai Fantastici Quattro di interagire con i personaggi degli altri film del Marvel Cinematic Universe, dato che al momento le loro vicende sono ambientate in un’altra terra.

Perché no: nei fumetti questa storia era il punto di partenza di una serie di eventi che sono culminati nell’evento Secret Wars del 2015. Al cinema, arriverebbe dopo il film ispirato alla stessa saga, rischiando quindi di essere ripetitivo e superfluo. Inoltre si tratta di una storia forse incentrata troppo sul solo personaggio di Reed Richards.

Gli Inumani e la Famiglia Reale

Prima apparizione: Fantastic Four #45 – 1965

La saga degli Inumani è una delle introduzioni più importanti nella storia dei Fantastici Quattro.

Creata da Stan Lee e Jack Kirby, questa storyline ha introdotto Black Bolt, Medusa, Crystal, Karnak, Gorgon, Triton e il cane teleporta Lockjaw.

Nella loro apparizione iniziale in Fantastic Four #45-48, la Famiglia Reale Inumana viene presentata come governanti deposti di una nazione segreta, attualmente residenti a New York.

Questo spiegava perché la loro regina, Medusa, collaborasse con i Terrificanti Quattro.

La loro vera casa era nascosta nelle profondità delle Ande, dove avevano perfezionato l’arte dell’ingegneria genetica per garantire superpoteri a ogni membro della loro società.

Perché sì: introducendo Medusa insieme agli altri Terribili Quattro (forse dovendo però sostituire Sandman, legato al franchise di Spider-Man gestito da Sony) si garantirebbe anche un nemico di un certo spessore come Wizard. La storia tra Johnny Storm e Crystal garatirebbe anche una certa dose di romanticismo che talvolta manca nei film Marvel.

Perché no: gli Inumani sono stati protagonisti del primo grande flop Marvel post MCT, la miniserie televisiva Inhumans ricordata come uno dei peggiori prodotti Marvel (insieme forse a Secret Invasion), che ha già “bruciato” i migliori elementi narrativi legati ai personaggi.

Il Burattinaio e il Controllo Mentale

Prima apparizione: Fantastic Four #8 – 1962

Phillip Masters, noto come il Burattinaio, rappresenta una delle minacce più personali e psicologicamente inquietanti per i Fantastici Quattro.

Questo villain, creato da Stan Lee e Jack Kirby, utilizza argilla radioattiva per creare marionette che gli permettono di controllare e manipolare persone reali.

La sua prima apparizione lo vede controllare un uomo per farlo gettare da un ponte a New York, prima di scoprire la Torcia Umana e successivamente controllare la Cosa per attirarlo nel suo appartamento.

La complessità del personaggio deriva dal suo rapporto con la figliastra Alicia Masters, scultrice non vedente e fidanzata di Ben Grimm.

Perché sì: utilizzare Philip Masters potrebbe esplorare le dinamiche familiari distorte del Burattinaio, utilizzando i suoi poteri di controllo mentale per creare situazioni in cui i membri del team si scontrano tra loro. La storyline potrebbe includere elementi dalla saga Liddleville, dove Doom e il Burattinaio e intrappolano i Fantastici Quattro in una città in miniatura.

Perché no: in Fantastici Quattro: Gli Inizi è stato introdotto un possibile interesse sentimentale per la Cosa differente da Alicia Masters, l’insegnante Rachel Rozman interpretata da Natasha Lyonne, che è un omaggio alla moglie di Jack Kirby, Roz.

Doctor Doom e il furto del Potere Cosmico

Prima apparizione: Fantastic Four #57-60 – 1967

Una delle storyline più iconiche che coinvolge Doctor Doom è la sua acquisizione temporanea del Potere Cosmico di Silver Surfer.

Questa saga, creata sempre da Stan Lee e Jack Kirby, mostra Doom al culmine delle sue capacità, riuscendo a rubare i poteri di uno degli esseri più potenti dell’universo.

La storia potrebbe essere adattata per mostrare Doom che, dopo gli eventi di Avengers: Doomsday, cerca di ottenere un potere ancora maggiore per i suoi piani di conquista.

Il film potrebbe esplorare le origini di Doom in maggior dettaglio, utilizzando elementi da Books of Doom di Ed Brubaker per fornire una backstory più ricca al personaggio.

L’arco narrativo potrebbe culminare con uno scontro epico tra i Fantastici Quattro e un Doom potenziato dal Potere Cosmico, offrendo spettacolo e azione su scala planetaria.

La perdita finale dei poteri da parte di Doom potrebbe servire come setup per future apparizioni del personaggio nel MCU.

Perché sì: permetterebbe di far tornare in scena il Silver Surfer interpretato da Julia Garner, e gioverebbe di un attore di primissima grandezza come Robert Downey Jr nel ruolo di Doom.

Perché no: Difficilmente si riuscirebbe ad incastrare la storia nel bel mezzo della saga attuale che porta ad Avengers: Secret Wars, e forse dopo quel film questa storia con protagonista Doom non avrebbe più senso o essere ridondante.

A parte queste 5 saghe, ci sarà un sequel di Fantastici Quattro: Gli Inizi?

Queste 5 saghe rappresentano alcuni dei momenti più iconici e influenti nella storia dei Fantastici Quattro a fumetti, ed ognuna ha il potenziale per essere il sequel del primo film.

Ognuna ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma molto dipenderà anche dalla direzione che vorrà prendere il Marvel Cinematic Universe, se vorrà mantenere l’interconnessione così marcata che ha fatto la fortuna dell’Infinity Saga o se vorrà costruire storie maggiormente indipendenti, evitando l’eccessiva confusione individuata come uno dei problemi principali della Multiverse Saga.

I risultati di Fantastici Quattro: Gli Inizi sono stati nel complesso buoni, migliori di tanti altri film Marvel usciti negli ultimi tempi, anche se forse non hanno soddisfatto del tutto le previsioni.

Al di là degli incassi, il film è stato accolto comunque molto bene e si conta che una voltà che sbarcherà sulle varie piattaforme potrà avere ulteriore successo, come è capitato a tanti altri film che al cinema non avevano performato benissimo (ad esempio Thunderbolts*, che appena sbarcato su Disney+ ha raccolto un grandissimo successo sia in termini di ascolti che di commenti).

Data l’importanza dei Fantastici Quattro nel cosmo Marvel, la necessità dei Marvel Studios di continuare a produrre nomi di prima grandezza per restare attivi, il livello del cast coinvolto nel primo film e la prospettiva di coinvolgere in un sequel anche Robert Downey Jr, le possibilità che venga confermato un sequel dei Fantastici Quattro sono quindi molto alte.