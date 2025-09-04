Superman: Man of Tomorrow – James Gunn Annuncia il Sequel per il 2027

James Gunn ha ufficialmente svelato il titolo e la data di uscita del sequel del suo Superman, confermando che Man of Tomorrow arriverà nei cinema il 9 luglio 2027. L’annuncio è stato fatto dal regista attraverso i suoi canali social, accompagnato da un’immagine originale di Jim Lee che mostra Superman e Lex Luthor in una composizione particolarmente intrigante.

Il sequel arriva dopo il successo del primo Superman di Gunn, che ha raggiunto oltre 611 milioni di dollari di incassi globali, diventando il film sui supereroi con i maggiori guadagni del 2025. Il film ha superato anche i 351,7 milioni di dollari al box office nordamericano, conquistando il primo posto nella stagione estiva e superando persino Man of Steel di Zack Snyder nei mercati domestici.

La scelta del titolo Man of Tomorrow non è casuale: si tratta di uno dei soprannomi classici di Superman nei fumetti DC, utilizzato fin dagli anni ’40. Il termine rappresenta sia le origini aliene di Superman da una civiltà avanzata, sia il suo ruolo come simbolo dell’ideale verso cui l’umanità può aspirare. Il titolo evoca anche riferimenti storici importanti, tra cui la celebre storia di Alan Moore “Whatever Happened to the Man of Tomorrow?” del 1986.

Le illustrazioni condivise da Gunn, Corenswet e Nicholas Hoult mostrano Lex Luthor dotato della sua iconica armatura viola e verde, suggerendo che il villain avrà un ruolo molto più centrale rispetto al primo film. Nei fumetti DC, questa tuta speciale permette a Luthor di eguagliare la forza e le abilità di Superman. Dopo il fallimento del piano per creare un clone di Superman nel primo film, sembra che Luthor sia ora determinato ad affrontare personalmente l’Uomo d’Acciaio.

Gunn ha chiarito che Superman: Man of Tomorrow non sarà un sequel diretto nel senso tradizionale del termine. Come ha spiegato al Hollywood Reporter: “Ho già terminato di scrivere la prossima storia di quella che chiamerò la Saga di Superman”. Il regista ha definito questa serie di film come la “Superman Saga”, suggerendo un approccio epico simile alla Skywalker Saga di Star Wars.

Superman: Man of Tomorrow si inserisce in un calendario ricco per DC Studios, con Supergirl previsto per giugno 2026 e Clayface per settembre dello stesso anno. Il film uscirà prima di The Batman Parte II di Matt Reeves, programmato per ottobre 2027.

David Corenswet e Nicholas Hoult riprenderanno rispettivamente i ruoli di Superman e Lex Luthor, mentre è molto probabile il ritorno di Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. Gunn tornerà come sceneggiatore e regista, consolidando la sua visione per il nuovo universo DC.

L’annuncio di Superman: Man of Tomorrow rappresenta un momento cruciale per DC Studios, dimostrando la fiducia nel nuovo approccio di Gunn dopo il successo del primo film e segnando l’inizio di una nuova era per l’iconico supereroe sul grande schermo.