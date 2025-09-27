I 10 Eroi U.A. più potenti di My Hero Academia

Con la Final Season di My Hero Academia che arriva finalmente tra pochi giorni, non potevamo non fare un piccolo ripasso dei ragazzi più forti della U.A.! Questi studenti ci hanno fatto emozionare fin dall’inizio con le loro abilità incredibili, e nel frattempo molti di loro stanno già lasciando il segno come veri eroi professionisti.

È pazzesco vedere quanto siano cresciuti, quanto siano diventati forti e quanto riescano a fare la differenza in battaglia. Tra Quirk spettacolari, tattiche ingegnose e tanto coraggio, c’è davvero da rimanere a bocca aperta.

Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire i nomi dei dieci eroi più potenti della U.A.

1. Izuku Midoriya (Deku)

Deku è il protagonista della storia e porta con sé il Quirk One For All. Grazie a questo potere, ha forza, resistenza e velocità incredibili, e può usare anche i Quirk dei precedenti possessori.

È uno dei ragazzi più determinati della U.A. e ha dimostrato di saper affrontare sfide davvero difficili.

2. Mirio Togata (Lemillion)

Mirio fa parte dei “Big 3” e ha il Quirk Permeation, che gli permette di attraversare qualsiasi oggetto.

È incredibilmente abile e sa sfruttare il suo potere in modi creativi durante i combattimenti.

La sua determinazione e il modo in cui pensa in fretta lo rendono un avversario davvero difficile da battere.

3. Katsuki Bakugo (Great Explosion Murder God Dynamight)

Bakugo possiede il Quirk Explosion, che gli consente di generare potenti esplosioni dalle mani.

Unendo forza bruta e capacità strategiche, è uno degli studenti più temuti e rispettati della U.A., capace di affrontare sfide davvero complesse.

4. Shoto Todoroki

Shoto ha sia il Quirk del fuoco sia quello del ghiaccio.

Questa combinazione gli dà molte opzioni in battaglia e gli permette di adattarsi rapidamente a situazioni diverse, usando al meglio sia le sue abilità sia l’ambiente circostante per avere vantaggio sugli avversari.

5. Fumikage Tokoyami (Tsukuyomi)

Il Quirk Dark Shadow di Tokoyami evoca un’entità oscura che cresce in potenza con l’assenza di luce.

La sua abilità nel combattimento e la sinergia con Dark Shadow lo rendono un combattente eccezionale.

6. Neito Monoma (Phantom Thief)

Monoma, della Classe 1-B, ha il Quirk Copy, che gli permette di usare il Quirk di un altro semplicemente toccandolo.

In momenti decisivi è stato fondamentale, come contro Shigaraki, quando ha copiato il Quirk di Eraserhead e ha bloccato temporaneamente il nemico.

Non ha la forza dei “Big 3”, ma la sua astuzia e la sua rapidità di pensiero lo rendono un combattente molto efficace.

7. Ochaco Uraraka (Uravity)

Uraraka può annullare la gravità degli oggetti che tocca grazie al suo Quirk Zero Gravity.

Abile e veloce, sa usare il suo potere in modi creativi e tattici, diventando così una combattente versatile e pericolosa in battaglia.

8. Tamaki Amajiki (Suneater)

Un altro membro dei “Big 3”, Tamaki possiede il Quirk Manifest, che gli consente di trasformare parti del suo corpo in caratteristiche di animali che ha consumato.

Questa abilità gli conferisce una vasta gamma di poteri e lo rende imprevedibile in battaglia.

9. Nejire Hado

L’ultimo dei “Big 3”, Nejire ha il Quirk Wave Motion, che le permette di generare onde di energia spirale.

La sua velocità e la capacità di manipolare l’energia la rendono una combattente formidabile.

10. Tenya Iida (Ingenium)

Il Quirk Engine di Iida gli conferisce una velocità straordinaria, simile a quella di un motore a razzo.

La sua dedizione e senso del dovere lo rendono un eroe affidabile e potente.

Mentre aspettiamo ottobre e l’inizio della Final Season, è evidente che la U.A. è piena di talenti straordinari.

Questi eroi non sono solo tra i più forti, ma rappresentano anche valori importanti come coraggio, sacrificio, strategia e cuore.

Con la loro determinazione, incarnano il meglio della nuova generazione di eroi e ci fanno venire voglia di scoprire come affronteranno le sfide più pericolose che li aspettano.