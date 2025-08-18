My Hero Academia: rivelato il trailer principale della Final Season

Durante l’evento My Hero Academia HERO x VILLAIN FEST in Giappone è stato mostrato il trailer principale della Final Season. Nel video si possono vedere le prime scene della nuova stagione e viene presentata anche la sigla di apertura.

L’anime tornerà il 4 ottobre 2025 su Crunchyroll. Dopo anni di allenamenti e battaglie, i personaggi di Kōhei Horikoshi sono pronti a vivere l’ultimo capitolo della loro storia. I fan potranno vedere come alcuni dei momenti più attesi del manga prendono vita sullo schermo.

La nuova opening, “THE REVO”, sarà dei PORNOGRAFFITTI, la band che aveva già realizzato la primissima sigla dell’anime, “THE DAY”, diventata nel tempo un vero simbolo per molti fan. Il ritorno del gruppo per la stagione finale chiude idealmente un cerchio iniziato nel 2016 e conferisce un significato speciale a questa ultima fase della serie. Per i fan più affezionati, riascoltare una band così legata ai primi momenti della storia crea una forte emozione e aumenta l’attesa per vedere come musica e animazione si uniranno nelle scene più iconiche dei capitoli finali.

Il trailer mostra scene cariche di tensione e lascia intuire che gli episodi finali metteranno al centro lo scontro definitivo tra eroi e villain. Izuku Midoriya, Shigaraki, All Might e gli altri protagonisti sembrano pronti a dare vita a una conclusione che promette emozioni forti e momenti memorabili.

Con questa stagione, My Hero Academia arriva a tirare le fila di una storia che ha segnato un’intera generazione di fan degli shonen. Dagli esordi di Deku come ragazzo senza Quirk fino alla sua crescita come simbolo di speranza, l’anime ha raccontato un percorso di coraggio, amicizia e sacrificio.

Ora resta solo da attendere ottobre per scoprire come verrà messo in scena il gran finale. Di certo, l’annuncio del ritorno dei PORNOGRAFFITTI e le prime sequenze mostrate hanno già fatto crescere le aspettative alle stelle. I fan non vedono l’ora di vedere sullo schermo i momenti più iconici dei capitoli finalmente animati.