My Hero Academia: il messaggio speciale Horikoshi prima della stagione finale

My Hero Academia è tra i manga shonen più amati e seguiti di sempre, la cui serializzazione si è conclusa l’anno scorso dopo ben dieci anni. E quest’anno sarà il turno della serie televisiva, che tornerà sul piccolo schermo con l’ottava stagione. Oltre all’adattamento della serie principale, studio BONES ha lavorato anche alla prima stagione dell’spin-off Vigilante: My Hero Academia, il cui successo ha subito portato alla conferma di una seconda stagione.

La stagione autunnale di quest’anno permetterà ai fan di vedere Deku e gli altri eroi, combattere contro Shigaraki e All For One per il futuro della Società degli Eroi. E in occasione di questo evento, Kohei Horikoshi ha condiviso un nuovo messaggio per i fan, parlando del suo ulteriore coinvolgimento nell’anime e delle sue sensazioni sul finale della serie televisiva.

In occasione dell’Anime Expo di quest’anno Kohei Horikoshi ha condiviso un messaggio speciale con tutti i fan, anche se è riuscito a essere presente. Il messaggio recitava in questo modo: “Ciao a tutti, sono Horikoshi, il mangaka di My Hero Academia. Mi sarebbe piaciuto molto essere presente di persona, ma non sono riuscito a far coincidere i miei impegni. L’anime è finalmente arrivato all’ultima stagione. Mentre disegnavo la parte finale del manga, ho dovuto combattere la mia pressione interiore. Sarebbe stato un bel ricordo o i fan avrebbero pensato di aver sprecato dieci anni? Non è solo per i lettori: ero sempre pronto a rendere My Hero Academia il tipo di manga che avrebbe reso tutti felici di far parte di questo viaggio. Per fortuna, sembra che il team della serie anime la pensi allo stesso modo, quindi sono entusiasti per l’ultima stagione“.

Recentemente Horikoshi ha dichiarato di avere molto più tempo libero dopo la conclusione del manga, consentendogli di sfruttare al meglio il suo tempo. Il mangaka ha confermato di collaborare con BONES a stretto contatto, arrivando persino a creare nuove scene per l’adattamento anime: “Ora che il manga è finito, ho guardato le sceneggiature dell’anime e partecipato agli storyboard più del solito.”

Sebbene l’ultima stagione di My Hero Academia sarà uno dei ritorni più attesi della stagione autunnale di quest’anno, BONES non ha ancora confermato la data di uscita precisa della stagione finale, ma sarà solo una questione di tempo prima che ciò accada.