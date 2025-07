10 anime brevi da guardare in una notte

Capita spesso di voler iniziare un nuovo anime ma non avere il tempo (o l’energia) per lanciarsi in serie da centinaia di episodi. E allora, perché non optare per qualcosa di breve ma incisivo, che si possa guardare tutto d’un fiato in una sola serata? Dagli esperimenti visivi ai drammi intensi, passando per perle d’animazione spesso sottovalutate, ecco dieci anime perfetti da guardare in una notte.

1. The Tatami Galaxy (11 episodi – 2010)

The Tatami Galaxy, tratto da un romanzo di Tomihiko Morimi e diretto da Masaaki Yuasa, segue le disavventure di uno studente universitario convinto di poter trovare la “vita perfetta”. Ogni volta prende una strada diversa, ma finisce sempre per impantanarsi. I dialoghi corrono a tutta velocità, il ritmo è serrato, e ogni episodio riparte da capo, con lievi cambiamenti, come se fosse intrappolato in un eterno deja vu. Una serie che, pur durando poco, lascia un’impronta profonda.

2. Erased (12 episodi – 2016)

Erased è un mix tra thriller e fantascienza che riesce a tenerti incollato fino all’ultimo episodio. Il protagonista, Satoru, è un adulto che viene incastrato per un crimine che non ha commesso. Si ritrova catapultato nel passato, nel corpo del sé stesso bambino. È l’occasione per sistemare ciò che non ha mai smesso di tormentarlo: la scomparsa di una sua compagna di classe. Per riuscirci, dovrà cambiare il passato una volta per tutte. Coinvolgente, emozionante e con un finale che chiude il cerchio.

3. Devilman Crybaby (10 episodi – 2018)

Anche stavolta con la regia di Masaaki Yuasa, Devilman Crybaby riprende il classico di Go Nagai e lo reinterpreta in chiave cruda e attuale. È un anime che non si trattiene: violento, commovente, crudo, ma anche profondamente poetico. Racconta la storia di Akira, un ragazzo gentile che si fonde con un demone per combattere il male. Il tratto è spigoloso e stilizzato, la musica martella nelle vene, e la riflessione sull’umanità colpisce duro. Difficile da dimenticare.

4. Death Parade (12 episodi – 2015)

Cosa succede dopo la morte? Death Parade parte da un’idea originale: quando qualcuno muore, finisce in un bar fuori dal tempo. Lì, le anime devono sfidarsi in giochi che sembrano semplici, bowling, air hockey, freccette, ma che portano a galla i loro lati nascosti. Ogni episodio è una storia a sé, ma pian piano si svela anche chi sono davvero i giudici di questo strano limbo. È un anime delicato, a tratti profondo, che fa riflettere senza bisogno di alzare la voce.

5. FLCL (Fooly Cooly) (6 episodi – 2000)

Un classico cult dell’animazione sperimentale. FLCL è caos puro: alieni, chitarre elettriche, robot giganti e una coming-of-age che sfida ogni logica narrativa. Difficile da spiegare, ma travolgente da guardare. Breve ma intensissimo, è l’anime ideale per chi cerca qualcosa di completamente fuori dagli schemi e non ha paura di restare spiazzato.

6. Another (12 episodi – 2012)

Per chi ama l’horror, Another è una scelta obbligata. In una scuola dove aleggia una strana maledizione, si susseguono eventi inspiegabili e morti improvvise. Il mistero cresce episodio dopo episodio, e l’atmosfera diventa sempre più inquietante. Da guardare con le luci spente, se si ha coraggio.

7. A Place Further Than the Universe (13 episodi – 2018)

Una gemma emozionante e luminosa. Quattro ragazze decidono di partire per l’Antartide, spinte da motivi diversi ma unite dalla voglia di scoprire qualcosa in più su sé stesse. È molto più di un semplice viaggio: è una storia di sogni, amicizia e crescita. Leggero nei toni ma denso di emozioni autentiche.

8. Puella Magi Madoka Magica (12 episodi – 2011)

A prima vista sembra il solito anime colorato sulle ragazze magiche, ma Madoka Magica sorprende con toni cupi e temi molto più duri del previsto. Sottopone le protagoniste a scelte difficili e dolorose, capovolgendo ogni cliché del genere. Con pochi episodi riesce a costruire un mondo profondo e doloroso, fino a un finale che lascia il segno.

9. Zankyou no Terror (Terror in Resonance) (11 episodi – 2014)

Shinichirō Watanabe dirige questo thriller ambientato in una Tokyo sconvolta, dove due ragazzi misteriosi iniziano a mettere in scena attentati dal significato oscuro. Ma dietro le esplosioni ci sono messaggi, memorie e un dolore profondo. Ha una tensione costante, una regia precisa e una colonna sonora di Yoko Kanno che rimane nella memoria.

10. I Want to Eat Your Pancreas (film – 1h48 – 2018)

È un film che si guarda in poco tempo, ma resta dentro per giorni. Parla di una ragazza piena di vita, nonostante la malattia, e di un ragazzo chiuso in sé stesso. Il titolo può sembrare strano, ma dietro c’è una storia toccante sull’amicizia e sul valore del tempo passato insieme. Preparate i fazzoletti.

Una notte, dieci mondi

Ognuna di queste storie riesce a dire molto anche in poco tempo. Tra viaggi interiori, misteri da sciogliere, paure che fanno tremare o legami che scaldano il cuore, mostrano che non serve una lunga serie per lasciare il segno.

Ideali per una maratona notturna o per chi ha poco tempo, questi anime sanno come sorprendere, emozionare e restare impressi. E magari, alla fine, a dire: “Solo un episodio in più”.