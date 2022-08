Star Wars: The Mandalorian | Recensione della Graphic Novel della Stagione Uno

Tobia Brunello 2022-08-25T18:00:14+02:00 Autori: Alessandro Ferrari, Matteo Piana, Igor Chimisso Formato: 20.5X28.5, 80pp., C., colori Prezzo: € 9,90 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Italia Data di pubblicazione: 07/07/2022

Tra gli innumerevoli prodotti collaterali legati a Star Wars Panini ha pubblicato anche la Graphic Novel che adatta la Stagione Uno di The Mandalorian.

La serie tv proposta da Disney+ ha segnato l’inizio di una nuova età dell’oro riguardo alle produzioni ambientate in una galassia lontana, lontana, e in attesa dell’adattamento realizzato dalla Marvel in 8 numeri Disney e Lucasfilm hanno pubblicato in questa Graphic Novel in cui il team creativo tutto italiano composto da Alessandro Ferrari, Matteo Piana e Igor Chimisso ha adattato in sole 80 pagine tutti gli otto episodi della Stagione Uno di The Mandalorian.

Se dal punto di vista grafico il team creativo fa un discreto lavoro, riprendendo con efficacia alcune delle inquadrature più iconiche della serie, dal punto di vista narrativo non è facile condensare e soprattutto legare insieme tanti episodi in così poche pagine. In particolare nella parte centrale la narrazione degli episodi meno legati direttamente alla trama della fuga del Mandaloriano con il Bambino appaiono troppo slegati e narrati con troppa superficialità.

Inoltre un po’ tutta la vicenda non riesce a coinvolgere ed appassionare come in televisione dal momento che il protagonista indossa sempre il suo elmo e non può comunicare nulla attraverso l’espressività del volto. Sarebbe servita una maggiore attenzione ai dettagli, ai movimenti del corpo e ai silenzi e alle pause nei dialoghi, ma ovviamente in una narrazione così compressa ciò non è stato possibile.

I disegni, come già detto, richiamano molte scene della serie e cercano di fare del proprio meglio nel veicolare la successione degli eventi, ma non sempre scorrono fluidamente e si rendono necessarie spesso delle didascalie che appesantiscono un po’ il ritmo narrativo.

Questa volume è quindi un buon compendio per chi ha già visto la serie e vuole ripercorrerne i momenti salienti su carta, in particolare per un pubblico più giovane appassionato del mondo di Star Wars, che può ritrovare anche delle agili schede dei personaggi.

Il volume è infatti confezionato molto bene, anche in considerazione del prezzo contenuto, e probabilmente avrà più successo nelle sezioni 7-12 delle libreria di varia che nelle fumetterie.

Per il lettore più adulto forse è meglio attendere il più corposo, e probabilmente più strutturato, adattamento Marvel.