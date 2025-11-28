Il tempo che volevi | Recensione

Nella società moderna il tempo spesso sembra non bastare mai. Sfugge, lo rincorriamo continuamente senza raggiungerlo. Cerchiamo di ritagliarcene una parte per fare quello che più ci piace, ma sembra non sia mai sufficiente. Come è possibile? Eppure, il tempo, è la cosa più preziosa che abbiamo e di cui bisognerebbe avere sempre una gran cura e attenzione. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi, si parla per l’appunto di tempo e di come sia importante tenerne conto. Il tempo che volevi, è un libro scritto da Michela Nodari, con le illustrazioni di Jesús Cisneros e pubblicato da Kite Edizioni nel novembre 2025.

Tra queste pagine è raccontato il fluire del tempo. Un fluire che non è veloce, né lento. Ha il suo andamento e noi abbiamo una percezione soggettiva di esso. Nella società odierna, tutti corrono senza mai fermarsi, ma esiste anche un modo diverso di percepire il tempo. Questo albo illustrato contiene una riflessione sul nostro rapporto con il tempo. Su come lo percepiamo, e come dovremmo forse rallentare per poter apprezzare maggiormente il presente. L’unico momento in cui il tempo è davvero nelle nostre mani.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Michela Nodari è un’autrice che avevamo già conosciuto con il bellissimo Forse non tutti sanno che… illustrato da Matilde Tacchini e pubblicato da Kite Edizioni. E per Belnulla, illustrato da Emanuele Benetti e pubblicato da Km Edizioni.

Il testo dell’autrice è etereo, carezzevole e quasi effimero. Con poche parole descrive il tempo. Come lo percepiamo, ma soprattutto come, molti di noi, lo vivono. Durante la lettura si ha la sensazione di galleggiamento, di leggerezza e di essere sospinti pagina dopo pagina come una foglia al vento. Non c’è una vera e propria storia ma un flusso di parole, l’una dietro l’altra, come fossero mano nella mano in una piccola danza in cui viene trascinato anche il lettore.

Le illustrazioni di Jesús Cisneros sono nebbiose ed oniriche. Le forme quasi si dissolvono nello sfondo. Un’atmosfera a metà tra una città avvolta nella nebbia e una dimensione altra. Quella del sogno, per l’appunto. Le cromie sabbiose e nebbiose, da cui emergono figure e sprazzi di colori tenui, avvolgono.

Il suo tratto affascina e trascina pagina dopo pagina in una sinfonia di colori tenui, poetici che dipingono un’atmosfera forse un po’ nostalgica. Il talentuoso illustratore è riuscito a creare questo mondo con pochi tratti semplici e asciutti. Senza grandi dettagli e con un segno sinuoso e fino che traccia personaggi, animali e vaghe sagome scenografiche. La fusione tra il testo e le illustrazioni ci fa immergere in un mondo senza tempo, per l’appunto. Un mondo sospeso, ma al tempo stesso solido, concreto e presente.

Kite Edizioni ancora una volta si riconferma una casa editrice che pubblica albi illustrati di altissimo livello. Sia per quanto riguarda i testi, sia per quanto riguarda le illustrazioni. Ma non solo, anche la confezione dei suoi volumi è di ottima qualità e ogni volta che si sfoglia un loro libro si ha la netta impressione di maneggiare qualcosa di davvero prezioso. Come è anche il caso di questo albo illustrato. La qualità della stampa la si può notare dalle nitidezza del segno nonostante la trama delle illustrazioni sia molto leggera e il tratto piuttosto flebile. Una parola che riassume l’essenza di questo libro sfogliandolo è: incanto. Perché di un libro incantevole si tratta.

Conclusione – Il tempo che volevi

Il tempo che volevi è un albo illustrato poetico dalle atmosfere oniriche e al di fuori del tempo. Il tempo, per l’appunto, è il tema centrale. Un tempo che viene raccontato ma mai direttamente. Il vero protagonista è lui e le illustrazioni fanno da contorno inconsapevole al flusso di parole che lo descrivono.

La lettura di questo libro è un piccolo viaggio in cui si scopre l’importanza del tempo. Un viaggio in cui ci si analizza e si capisce un po’ qual è il nostro rapporto con esso. E, soprattutto, se lo stiamo onorando, in modo da apprezzarlo come il bene più prezioso che abbiamo.

Il tempo è infatti un qualcosa a cui dobbiamo sempre guardare come un bene che non possiamo quantificare. Proprio per questo dovremmo sempre tenerne particolarmente da conto. Il tempo che volevi è un libro che riesce a spiegare questo concetto così profondo e complesso in poche semplici parole, accompagnate da meravigliose illustrazioni, eteree e oniriche. Una lettura consigliata a tutti quelli che rispettano e riconoscono il prezioso valore del tempo. Ma ancor più a tutti coloro a cui il tempo sempre sfugge e sempre manca.