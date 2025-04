Belnulla | Recensione

A tutti prima o poi capita di annoiarsi. Di non sapere proprio cosa fare e non provare grandi emozioni nel fare una qualsiasi cosa. In questi casi si cerca ogni espediente per passare il tempo o intrattenersi in una qualsiasi attività che ci possa interessare. In Belnulla si parla proprio di un luogo in cui la noia regna sovrana, una noia indescrivibile. Un albo scritto da Michela Nodari, illustrato da Emanuele Benetti e pubblicato da Km Edizioni nel marzo 2025.

La storia narrata in questo albo illustrato è ambientata nel minuscolo paese di Belnulla. Un paese dove nessuno sa più come si fa a divertirsi. I suoi abitanti si annoiano terribilmente, fino a quando, un giorno non trovano uno strano ed enorme baule. Come se fosse caduto dal cielo. Ovviamente la prima cosa che farlo è aprirlo e quel che trovano dentro è per loro del tutto sconosciuto. Sono degli strumenti musicali che però loro non conoscono affatto e iniziano a fare delle ipotesi al riguardo. Nel frattempo qualcun altro sta cercando quel baule. Si tratta di una famosa band musicale chiamata Bimbum Boys. Guidati dai rumori provocati dagli abitanti di Belnulla con i loro strumenti, riescono a ritrovarli. Sarà poi proprio la band a fabbricare per i piccoli abitanti degli strumenti musicali che anche loro possono suonare. E da quel momento è tutta un’altra musica.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Michela Nodari è un’autrice che avevamo già conosciuto con il bellissimo Forse non tutti sanno che… illustrato da Matilde Tacchini e pubblicato da Kite Edizioni. In questo albo illustrato ci racconta una storia dall’andamento classico. Una sorta di racconto dai toni narrativi fiabeschi, pieno di ironia e tenerezza. La musicalità della sua narrazione trascina tra le strade polverose di Belnulla con un ritmo leggero e vivace. Pieno di guizzi giocosi che coinvolgono il lettore. Una narrazione che sembra d’altri tempi, affabulante e divertente che viene arricchita da illustrazioni straripanti.

L’illustratore, Emanuele Benetti è invece il vincitore del Concorso Lucca Junior – Premio di Illustrazione Editoriale Livio Sossi 2020. Ha pubblicato per Kite Edizioni I cavalieri delle buone maniere scritto da Pierdomenico Baccalario e Troppi conigli, che avevamo recensito, scritto da Davide Calì. In questo albo illustrato leggero e divertente, le illustrazioni di Benetti giocano un ruolo di massiccia presenza. Le sue illustrazioni sono dettagliate e ricche, piene di personaggi bizzarri alle prese con tantissime sotto gag in cui ci si perde, ritrovandole in ogni angolo delle pagine. Sono infatti tanti i momenti di spasso con scenette buffe e piene di situazioni strampalate e assurde.

Km edizioni ci regala un prezioso albo illustrato che si dischiude come il baule al centro della storia e ci dona tanto divertimento e dolcezza. La carta e la buona qualità di stampa riescono a valorizzare in maniera convincente i bellissimi chiaroscuri a matita di Emanuele Benetti. Un libro confezionato con estrema cura che nel suo formato quadrato rende ancor meglio il coinvolgimento del lettore nella messa in scena della storia.

Conclusione – Belnulla

Belnulla è un albo illustrato davvero ricco e pieno di piccole e divertenti sorprese. Uno scrigno fatto di divertimento, musica e condivisione che esorcizza la noia. Il testo accompagna la lettura in maniera affabulante e frizzante. Mentre le illustrazioni riescono a catturare l’attenzione e trascinare il lettore in una continua ricerca di personaggi, oggetti e situazioni buffe. Il paese di Belnulla nasce quindi dalle parole e i disegni dei due autori in maniera magica e coinvolgente. La grande attenzione nella scelta delle parole e delle illustrazioni rendono questo albo illustrato davvero prezioso e curato in ogni aspetto.

La noia si potrebbe definire il personaggio secondario della prima metà del libro. Mentre la musica quello della seconda metà. Il protagonista principale di tutto l’albo illustrato è invece il divertimento. Infatti sia la noia degli abitanti di Belnulla, sia il loro incontro con la musica sono all’insegna della comicità. Ma c’è anche un bel messaggio di coesione e condivisione lungo tutta la narrazione. Un modo di condividere sia i momenti più noiosi che quelli di maggior divertimento. In conclusione, Belnulla è un albo illustrato assolutamente consigliato a tutti coloro che amano le storie divertenti e coinvolgenti. E per ricordare anche che la musica è uno dei mezzi più potenti di coesione e di intrattenimento.