Che splendida giornata! | Recensione

L’ottimismo è il profumo della vita, diceva un vecchio saggio. E in effetti, se si guarda alle cose con un’ottica positiva, tutto ci sembrerà migliore, anche se in effetti magari non lo è. Si tratta semplicemente del punto di vista che cambia tutto. Sembra facile, ma in realtà non è proprio così. Il libro di cui vi andremo a parlare oggi, è incentrato proprio su questa filosofia di vita. Affrontata in maniera leggera e divertente per un pubblico di bambini. Che splendida giornata!, un albo illustrato scritto da Loredana Erbetta, illustrato da Anna Spreafico e pubblicato da Nomos Edizioni nel marzo 2025.

In questo libro la protagonista è una piccola panda piena di entusiasmo. Inizia la sua giornata sicura che sarà una giornata stupenda. Ovviamente dal suo punto di vista. Infatti ne combinerà di tutti i colori facendo penare mamma e papà. Ma la sua gioia e curiosità è incontenibile, non si può mica fermare. Così, tra bagni di fango, gelati, giostre, gite allo zoo e visite ai parenti, la giornata prende proprio tutti i contorni per essere come la protagonista si sarebbe aspettata che fosse. Per l’appunto, splendida.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

In questo albo illustrato, Loredana Erbetta si avvale di una serie di gag che traggono forza dalla contrapposizione narrativa tra il testo e le immagini. Il testo è semplice, snello e scivola via pagina dopo pagina. Ma sebbene l’impressione sia quella di una struttura narrativa semplice, lo è solo in apparenza. Infatti, questo libro diverte sì ma nasconde un profondo messaggio, raccontato in maniera tanto convincente quanto invisibile al primo sguardo. Ci racconta infatti che il punto di vista, molto spesso, è quello che determina la differenza tra una giornata positiva e una che non lo è.

C’è anche un invito sotteso a guardare al quotidiano con lo sguardo bambino, abbracciando una prospettiva fiduciosa e positiva. Un suggerimento all’idea di rendere noi stessi le giornate stupende, semplicemente affontandole con un approccio positivo e propositivo. E se la nostra diventa una splendida giornata a quel punto potrebbe anche diventarlo per coloro che ci circondano.

Le illustrazioni realizzate da Anna Spreafico rendono questo albo illustrato colmo di simpatia e tenerezza. La piccola protagonista, radiosa e positiva, riesce a catturare la simpatia del lettore già dalle prime pagine. Ogni personaggio, inclusa la protagonista, ovviamente, è caratterizzato con grande cura e con un aspetto che trasmette dolcezza e solarità. Personaggi e scenografie sono realizzate con uno stile accativante, ricco di dettagli di colori e con un aspetto gommoso, giocoso e buffo. Tanti sono i piccoli particolari da osservare e in cui perdersi.

Ci troviamo nuovamente a recensire un altro bellissimo libro pubblicato da Nomos Edizioni. Anche in questo caso è evidente la cura nella confezione e l’oculata scelta per ogni pubblicazione nel loro catalogo. Lo notammo sin dal primo interessante albo divulgativo Arte da record. Ma anche dalla meravigliosa quadrilogia di Halloween targata Davide Calì e Stefano Martinuz. Che abbiamo avuto il piacere di recensire con , Zucca, Osso e Pelliccia non fanno paura a nessuno, Giorgio mostro timido e Straccio è giù di corda. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un’alta qualità della stampa e della confezione. Con un’estrema cura in ogni dettaglio, come ad esempio le deliziose sguardie.

Conclusione – Che splendida giornata!

Che splendida giornata! è un albo illustrato radioso e divertente. Trasmette solarità già dal titolo e dalla copertina. Veicola anche un grande e importante messaggio di fondo, quello dello sguardo da dedicare alle cose. In particolare, al modo in cui guardiamo ciò che ci circonda e ci capita. Questo libro è un concentrato di solarità e bellezza. Sia narrativa che visiva. Lo stile narrativo è ben ritmato e piuttosto scorrevole. La contrapposizione buffa tra il testo e le illustrazioni caricano di divertimento ogni scena. Il risultato è un concentrato di risate che intrattiene dall’inizio alla fine senza tregua.

In conclusione, Che splendida giornata! è un albo illustrato consigliato a tutti quelli che vogliono trovare una nuova prospettiva per guardare ad ogni giornata che abbiamo davanti. Raccontato con una formula perfetta per poter trasmettere questo importante e potente messaggio anche ai più piccoli. Un libro che è un forte concentrato di positività, solarità e buon umore distillata pagina dopo pagina. Una coinvolgente lettura che trasmette tutte queste sensazioni positive che restano anche un po’ addosso, dopo aver terminato la lettura e riposto il libro nello scaffale.