Arte da Record | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-10-16T08:00:25+02:00 Un libro illustrato imperdibile per coloro che amano l’arte e vogliono approfondire la sua storia, le sue particolarità, dettagli e curiosità. Adatto ai bambini di età scolare ma anche agli adulti che vogliono conoscere un di più l’arte in maniera curiosa e visivamente accattivante. Testi: Éva Bensard Illustrazioni: Charlotte Molas Traduzione: Francesca Giulia La Rosa Casa Editrice: Nomos Edizioni Genere: Divulgativo Fascia di età: dai 9 anni Pagine: 56 pp. Formato: 22,4×30,6 cm, Cartonato Uscita: Aprile 2023 Prezzo: 21,90€

L’arte, in tutte le sue forme, è stata una degli elementi di espressione che l’uomo ha avuto sin dalle sue origini. Di arti ce ne sono molte, pittoriche, scultoree, architettoniche e tante altre ancora. Classificarle è davvero un’impresa, ma scoprire quali sono le opere d’arte più particolari e singolari mai create dall’uomo, risulta essere invece molto interessante. Questo è proprio ciò che si propone il meraviglioso albo di cui vi andremo a parlare oggi. Arte da Record è un albo illustrato divulgativo che ci racconta in maniera curiosa ed accattivante le opere d’arte più particolari e i loro realizzatori. Scritto da Éva Bensard, illustrato da Charlotte Molas, tradotto da Francesca Giulia La Rosa e pubblicato da Nomos Edizioni nell’aprile 2023. L’edizione originale è francese e si chiama Le grand livre des records de l’art, pubblicato nell’ottobre 2021 da Editions Arola.

Come abbiamo anticipato, questo albo illustrato è divulgativo e si presenta in una maniera piuttosto atipica. Infatti contiene un’altissima quantità di informazioni, nonostante si tratti di un albo illustrato dal limitato numero di pagine. Mostra sia dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista degli artisti visionari che hanno creato opere d’arte incredibili. Che si parli di enormi dipinti, statue, palazzi e torri che sfidano la gravità e colossi scolpiti nelle montagne, tutto mostra l’arte incredibilmnente immaginifica dell’ingegno umano.

Un libro in cui si possono trovare le creazioni umane più grandi, più antiche e quelle più curiose e sbalorditive mai state realizzate. Ma questo albo illustrato non si limita unicamente a questo. Infatti è ricchissimo di curiosità, come ad esempio gli scandali che hanno coinvolto delle opere d’arte, le prime volte, i musei più visitati, le torri più alte, le opere più costose e tanto, tanto altro. Un albo illustrato che esalta i record nell’ambito artistico, ma non si limita a questo. Approfondisce, riempie di dettagli, curiosità e aspetti poco conosciuti. Tutto ciò rende questo albo un concentrato di informazioni che riguarda sia la grandezza che la bellezza, abbracciando tutte le civiltà, le tecniche e le epoche.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

I testi di Éva Bensard sono bene approfonditi e ricchi di informazioni utili alla fruizione dell’albo. Non si limitano alla pura e semplice informazione. Ma si arricchiscono di aneddoti, curiosità e dati tecnici che risultano essere molto interessanti da conoscere. La struttura dell’opera si configura come una serie di sezioni consecutive con ciasciuta un suo argomento centrale su cui ruotano tutte le informazioni a riguardo. Per quanto riguarda le illustrazioni di Charlotte Molas, il lavoro compiuto è davvero delizioso. Ogni apertura lascia spazio all’aspetto illustrativo non sacrificando mai quello divulgativo. I personaggi di ogni illustrazione giocano con le immagini e le informazioni rendendole ancor più appetibili.

Nomos Edizioni ha prodotto un albo illustrato divulgativo tra i più pregevoli in circolazione. Ogni minimo dettaglio è stato curato, a partire dalle informazioni in esso contenute, fino ad arrivare alle illustrazioni a corredo. Ma non solo, anche la scelta della carta, perfetta come abbinamento per il tipo di illustrazione. I colori infatti risultano essere saturi ma non eccessivamente brillanti, come giustamente si addice a questo stile di illustrazione. Infine una menzione speciale va fatta anche alle bellissime sguardie, che vanno a suggellare, come la proverbiale ciliegina sulla torta, un albo perfettamente riuscito.

Conclusione – Arte da Record

Arte da Record è un albo illustrato di pregevole fattura. Il mezzo ideale per trasmettere la passione per l’arte. Non si limita unicamente a dare informazioni, ma lo fa in maniera curiosa e che stimola la fantasia del bambino. La comunicazione non è infatti unicamente testuale. Ma anche stupendamente illustrata in maniera graficamente ordinata e gradevole. L’aspetto grafico e illustrativo è sicuramente intrigante e riesce a mantenere alto il livello d’attenzione del giovane lettore grazie ad uno stile non banale e variegato.

Per concludere Arte da Record è un albo illustrato divulgativo di cui, alla fine della lettura, si sente la necessità di avere altri prodotti di questa tipologia. Un libro di altissimo livello, realizzato e confezionato in maniera meticolosa e con grande gusto sia per quanto riguarda le illustrazioni che le scelte testuali e strutturali. Uno dei modi per attrarre le giovani generazioni ad argomenti così importanti come l’arte è quello di attirare la loro attenzione e mantenerla il più a lungo possibile.

Ogni dettaglio del libro gli conferisce valore e preziosità, a partire dalla ricchezza delle informazioni in esso contenuto. Il classico esempio di come si può insegnare in maniera leggera, curiosa e intrigante. Partendo dal presupposto che è un prodotto pensato per dei bambini alle loro prime letture, è sicuramente un libro consigliatissimo, non solo a loro, ma anche agli adulti che vogliono informarsi e conoscere qualche curiosità in più sul vastissimo mondo dell’arte nelle sue varie forme.