Uzumaki: l’animazione del finale delude clamorosamente i fan

All’inizio di questo autunno, i fan hanno finalmente assistito al debutto dell’attesissimo Uzumaki, l’adattamento anime di una delle opere più importanti di Junji Ito. Adult Swim e Production I.G. hanno lavorato al progetto e dopo un lungo periodo di produzione, Uzumaki è andato in onda con grande clamore. Tuttavia, quel grande hype è cambiato quando l’animazione di Uzumaki ha mostrato un duro calo nelle settimane successive. E con l’episodio finale Uzumaki non è riuscito a reclamare le alte vette raggiunte dal suo primo episodio.

Non solo Uzumaki ha dato un ritmo veloce con il finale che ha lasciato i fan sbalorditi, ma la sua animazione si è rivelata difficile da accettare., poiché molto forzate.

La breve ascesa e la pesante caduta di Uzumaki sono cose che i fan non avrebbero mai voluto vedere. Junji Ito è un maestro del suo mestiere e per decenni ha pubblicato alcune delle migliori storie horror del mondo. Quindi, quando Uzumaki è stato annunciato, i fan erano incredibilmente fiduciosi che l’anime avrebbe avuto successo.

Purtroppo, quel sogno non si è realizzato. Il primo episodio di Uzumaki è stato perfetto, a parte qualche piccolo problema di ritmo. Tuttavia, tutto è cambiato nel giro di una settimana. Il secondo episodio era già considerato un gran pasticcio dai fan, dato il suo ridicolo declino nell’animazione. Il tutto è proseguito fino al finale deludente.

A cosa è dovuto questo declino? Per prima cosa, il dirigente di Adult Swim Jason DeMarco ha sottolineato che il COVID-19 ha avuto un impatto sulla produzione dell’anime. Lo show ha subito tanti slittamenti a causa della pandemia e, in quel periodo, la crisi di personale dell’industria degli anime è solo peggiorata. Quando Studio Drive e Studio Akatsuki hanno iniziato a lavorare su Uzumaki, le cose avevano raggiunto una massa critica dietro le quinte.

“Le opzioni erano non finirlo, non mandare in onda nulla e considerarlo una perdita. Finire semplicemente l’episodio 1 e lasciarlo incompleto oppure trasmettere i 4 episodi incompleti” ha condiviso DeMarco sui social media dopo che l’animazione diffamata di Uzumaki è stata resa pubblica. Il team ha scelto la terza opzione, trasmettendo quindi tutti e quattro gli episodi. Ma ovviamente, i fan ora stanno mettendo in discussione questa logica.

Un ritardo ulteriore avrebbe potuto dare allo staff dell’anime più tempo per perfezionare Uzumaki, ma una scelta del genere richiede tempo e denaro.

