Uzumaki: l’adattamento anime di Junji Ito è il migliore mai visto

Uzumaki è finalmente arrivato sul piccolo schermo, dopo anni di lunghe attese da parte dei fan. La storia horror è la più famosa di Junji Ito, che racconta la strana ossessione per le spirali che prende piede nelle vite degli abitanti di Kurozu-cho. Uzumaki di Adult Swim si è fatto attendere a lungo, dato che il primo trailer è stato rilasciato cinque anni fa e in una nuova anteprima di tre minuti, tutti gli appassionati possono dare uno sguardo più approfondito al lavoro di Studio Drive con la serie anime horror.

La storia contorta di Junji Ito in questione ha debuttato come serie manga nel 1998. Raccolta in tre volumi, la serie si concentra sulla storia di Kirie e Shuichi, due studenti delle superiori che si rendono conto che la loro piccola città è maledetta. Mentre il manga horror potrebbe concentrarsi sui due protagonisti e sulla loro città, Ito riesce a realizzare diverse storie che gli conferiscono uno stile antologico. Uzumaki di Adult Swim debutterà il 28 settembre.

Nell’anteprima di Uzumaki, possiamo vedere Kirie e Shuichi incontrarsi, con Kirie che presenta la sua amica a Kurotani. Kurotani nasconde un orribile segreto: ha una cicatrice a forma di mezzaluna sulla fronte che crede le dia potere sugli uomini, rendendoli attratti da lei indipendentemente dalle circostanze. Come si vede nella clip, il fatto che Shuichi sia inorridito piuttosto che innamorato rende Kurotani ancora più ossessionata dal fidanzato di Kirie, preparando il terreno per eventi futuri più disastrosi. Il motivo per cui Shuichi non cade in trappola è che la cicatrice che Kurotani è una spirale ed è questa la causa di tutti gli eventi sinistri che si verificano in città.

Non ci sono dubbi sul fatto che Uzumaki possa diventare un punto di riferimento per la stagione spettrale di halloween da guardare e riguardare ogni anno. Uzumaki di Adult Swim potrebbe aver impiegato anni per arrivare, ma l’attesa ne è valsa la pena. L’ultimo progetto anime di Junji Ito sarà sicuramente uno che i fan degli anime rivisiteranno ogni anno.

È stato confermato che Uzumaki conterrà quattro episodi, il che significa che nessuno può dire se l’adattamento anime sarà in grado di mostrare tutti i personaggi e gli eventi che hanno caratterizzato il manga. In ogni caso, in base alle prestazioni del primo episodio, sembra che Studio Drive abbia trovato la formula perfetta per dare vita alla storia contorta di Ito.

