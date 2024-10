Dragon Ball: Sparking Zero rivela una fusione inedita tra Goku e…

Una delle caratteristiche principali di Dragon Ball sono senza alcun dubbio le fusioni. Non esiste nessun appassionato del franchise che non sia rimasto a bocca aperta dopo aver visto per la prima volta Vegito, Gotenks e molti altri. Tuttavia, ci sono alcune combinazioni mai viste e a questo ci pensa Dragon Ball: Sparking Zero che sta aiutando a soddisfare quelle richieste. Dopo tutto, il videogioco sta diventando virale grazie a una mod che ha dato vita alla fusione tra Goku e suo figlio Gohan.

Come si può vedere di seguito, la fusione in questione è arrivata su Sparking Zero e ha fatto impazzire i fan. È bastata un po’ di iniziativa e un design mod per far partire le cose. La mod lega semplicemente Goku e Gohan usando un orecchino Potara e la fusione risultante deve essere davvero forte.

Grazie a Dragon Ball: Sparking Zero, questa fusione inedita è ora realtà. Il fandom ha implorato questa combinazione sin da quando sono state introdotte le fusioni. All’epoca, Vegito ha colto di sorpresa i fan ma il figlio di Goku e di Chichi è incredibilmente potente, con suo padre che ha sempre affermato che Gohan è quello che potrebbe superarlo in potenza. E i fan hanno sempre desiderato vedere una fusione di Gohan visto che non ne aveva mai avuta una, ma vederne una con suo padre è incredibile.

Altri personaggi che si sono fusi con i potara sono Shin e Kibito e anche Xeno Trunks e Xeno Vegeta. Lo stesso vale per Goku Black e Future Zamasu.

Pare che per godere di questa fusione tra Goku e Gohan, i fan di Dragon Ball dovranno rivolgersi alle mod. Il gioco è diventato un vaso di pandora da scoprire. Dopotutto, Dragon Ball: Sparking Zero è stato acclamato come il miglior gioco del franchise e le vendite lo dimostrano. Sparking Zero ha venduto tre milioni di copie nelle sue prime 24 ore, e quei numeri non fanno che aumentare.

Ora, i modder di alto livello stanno entrando in azione, e i loro progetti impressionanti stanno realizzando i sogni dei fan.

Fonte – Comicbook