Dragon Ball: Sparkling Zero: svelati i primi gameplay ufficiali del gioco!

Ormai ci siamo! Dragon Ball sta per tornare a entusiasmare tutti i fan con il suo nuovo videogioco intitolato Dragon Ball: Sparkling Zero. Si tratta del titolo giapponese, ma in occidente è da sempre conosciuto come Dragon Ball Budokai Tenkaichi. E oggi è un giorno molto importante per tutti gli appassionati non solo della serie manga e anime, ma della serie videoludica. Annunciato l’anno scorso, il nuovo capitolo della serie Budokai Tenkaichi si era presentato inaspettatamente con un breve gameplay su ps2 per poi concludersi con Goku che si trasformava in Super Saiyan Blue. Da quel momento i fan sono rimasti a bocca aperta costantemente desiderosi di avere più aggiornamenti. E finalmente oggi riportiamo non solo un nuovo trailer del videogioco, ma anche un gameplay di Dragon Ball: Sparkling Zero che vede lo scontro tra Goku e Vegeta. Di seguito riportiamo il trailer:

Il trailer in questione si intitola Power vs Speed (potenza vs velocità) e come si può vedere già dai primi secondi, ci saranno nuovi personaggi mai visti prima. Torna a mostrarsi Super Trunks, che combatte contro Dyspo, uno dei guerrieri più forti dell’Undicesimo Universo. Sempre contro Trunks scende in campo un’altra new entry, ossia Kakunsa. A prendere il posto del figlio di Vegeta ci pensa Roshi che scaglia la sua iconica Kamehameha e poi si passa ad un’altra ambientazione. Ci troviamo in una zona urbana dove vediamo Nappa, Burter e Toppo, anche questo una novità del franchise videoludico.

Il trailer conferma principalmente nuovi personaggi apparsi per la prima volta nella serie Super. Infatti Budokai Tankaichi 4 ha introdotto anche Kale in Super Saiyan Berserk, Broly e Hit. Ma quello che farà impazzire chiunque è la qualità grafica e la fluidità in game di questo videogioco. Non se ne vedevano di questo tipo da tantissimi anni e nessuno si lascerà sfuggire un appuntamento del genere.

Per concludere in bellezza, è stato rilasciato anche il gameplay che vede Goku e Vegeta scontrarsi e il risultato è sbaloriditivo. Di seguito è possibile immergersi in uno dei combattimenti più immortali di sempre, che vede Goku trasformarsi in Super Saiyan Blue.

Goku vs Vegeta in the new gameplay of Dragon Ball: Sparking! ZERO pic.twitter.com/u1nRBdlZel — Dragon Ball Perfect Shots (@DBPerfectShots) March 20, 2024