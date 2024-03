Tra le uscite targate Panini Comics del 21 marzo 2024 troviamo l’atteso nuovo volume della serie di James Tynion IV Department of Truth, insieme alle nuove uscite di Star Wars e delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Inoltre, continua la riproposta del cult di Todd McFarlane in Spawn Deluxe e arriva il secondo volume del Predator targato Marvel.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 21 marzo 2024.

Le uscite Panini Comics del 21 marzo 2024

Star Wars 37

Star Wars 105

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #37, Darth Vader (2020) #37

C’è qualcosa che non va in Lobot e ciò ha messo la Ribellione davanti a un terribile rischio. Toccherà a Lando fare l’impossibile per salvare il suo amico, anche se significherà tradire i Ribelli! E poi è possibile che in aiuto di Darth Vader giungano… Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi?!

Teenage Mutant Ninja Turtles 65

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #119/122

Dopo aver scoperto i piani di Baxter Stockman, April O’Neil è riuscita a sfuggire a un agguato e avvertire i suoi amici del pericolo che corre Mutant Town. Intanto, una manifestazione di protesta rischia di sfociare nel caos, mentre all’orizzonte si preannuncia un nuovo scontro tra le Tartarughe Ninja e i Mutanimali guidati da Vecchio Diavolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Department of Truth 4

Il Ministero delle Bugie

20,00 €

Contiene: The Department of Truth (2020) #18/22

Per decenni il Dipartimento della verità ha combattuto una feroce battaglia contro il sovietico Ministero delle bugie. Ora l’agente Cole Turner deve vedersela con le conseguenze delle azioni dei suoi predecessori. Ma in questo scontro si inserisce la misteriosa organizzazione della Black Hat… Un nuovo, enigmatico capitolo della pluripremiata serie realizzata da James Tynion IV (Batman) e Martin Simmonds (Immortal Hulk).

Spawn Deluxe 10

38,00 €

Contiene: Spawn (1992) #114/129

Torniamo al 2002 e alle storie originariamente uscite nel decennale di Spawn per l’esordio di un personaggio fondamentale nelle attuali trame: la wiccan Carrie “Nyx” Andrews! Disegni di Angel Medina, l’artista di Venom: Origine oscura e Sensational Spider-Man!

Predator 2

Riserva di Caccia

18,00 €

Contiene: Predator (2023) #1/5

Otto sconosciuti si risvegliano su un pianeta selvaggio. Non si conoscono e non hanno idea di come siano finiti su quel mondo abitato da gigantesche creature carnivore. Come se non bastasse, non appena iniziano a escogitare un piano per mettersi in salvo, vengono attaccati da una squadra di Predator! Ma gli alieni guerrieri non sono gli unici cacciatori che si aggirano per quelle foreste: Theta ha finalmente trovato i suoi acerrimi rivali e vuole portare a termine la sua vendetta. Una storia ricca di azione, avventura e colpi di scena scritta da Ed Brisson e disegnata da Netho Diaz.