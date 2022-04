Con un anno di ritardo, ecco finalmente il Predator targato Marvel

Dopo un’attesa lunga un anno, a causa di alcuni problemi di carattere legale solo recentemente risolti, la serie a fumetti Marvel dedicata a Predator sta finalmente per vedere la luce.

Questo luglio infatti lo spietato killer alieno noto come Predator si imbarcherà in una nuova caccia!

La Marvel inizierà ad offrire ai lettori nuove storie emozionanti con protagonista questo terrore letale in una nuovissima serie a fumetti. Scritto da Ed Brisson (IRON FIST, GHOST RIDER) e dall’artista Kev Walker (DR. STRANGE, DOCTOR APHRA), PREDATOR offrirà tutta l’azione esplosiva e l’orrore implacabile che i fan si aspettano da questa icona della cultura pop.

La storia inizia in un futuro prossimo, quando una giovane ragazza vede la sua famiglia massacrata da un Predator. Anni dopo, anche se la sua nave si regge a malapena e il cibo sta finendo, Theta non smetterà di percorrere le rotte spaziali finché il mostro Yautja che ha ucciso la sua famiglia non sarà morto… o lo è lei.

Ed Brisson si dichiara fan del personaggio da tempo:

“Sono stato ossessionato da Predator sin dalla prima volta che ho visto il film al cinema drive-in da bambino. Ricordo ancora di essermi seduto lì con inorridito fascino e poi di aver recitato il film per i miei compagni di classe la settimana successiva a scuola. Ho comprato la VHS e ho consumato il nastro. Scrivere il lancio dei personaggi per la Marvel è un sogno diventato realtà. Quando mi hanno offerto il lavoro, avevo già un milione di idee pronte per partire. Non solo sono entusiasta di scrivere una serie su PREDATOR, ma sono doppiamente entusiasta di lavorarci con Kev Walker. Le pagine che ha consegnato finora sono strabilianti. Ha illustrato maestosi pianeti alieni; scene d’azione enormi e sanguinolente: e scontri devastanti e emotivi tutto nello spazio del primo numero. Penso davvero che stiamo realizzando qualcosa di davvero speciale qui”.

Da quando ha debuttato nel film storico del 1987, il Predator ha invaso i media in film, fumetti, videogiochi e altro ancora. Preparatevi per questo nuovo capitolo ricco di azione, straziante e indimenticabile della saga di PREDATOR targata Marvel quando PREDATOR #1 uscirà nelle sale il 6 luglio!