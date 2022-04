Dopo Devil’s Reign, Daredevil festeggia il traguardo dei 650 numeri

Chip Zdarsky e Marco Checchetto non fanno a tempo a rilanciare Daredevil con un nuovo numero 1 con Matt Murdock ed Elektra protagonisti come co-Daredevils, che la serie appena lanciata raggiunge una pietra miliare come il numero 650.

Daredevil # 2, in uscita a luglio, infatti fungerà anche da Daredevil #650 secondo la cosiddetta numerazione “Legacy” della Marvel.

Per coloro che non sono esperti della terminologia, la numerazione Legacy conta tutti i numeri di tutte le incarnazioni e le serie di un determinato titolo in una sequenza ininterrotta come se non fosse mai stato cancellato, rilanciato o rinumerato.

Daredevil #650 era stato originariamente annunciato dallo stesso Zdarsky nell’agosto 2021, mentre la storia di Daredevil dell’epoca si stava sviluppando verso l’evento crossover Devil’s Reign recentemente concluso.

Nel 2021, Zdarsky aveva annunciato Daredevil # 650 come coincidente con la numerazione Legacy di Daredevil # 38. Tuttavia, da allora, sembra che sia stata presa la decisione di rilanciare il titolo dopo Devil’s Reign piuttosto che continuare la numerazione del volume, con la serie più recente dell’eroe di Hell’s Kitchen che si concludeva quindi con Daredevil # 36.

Ma dato che comunque 36+2=38, sembra che Daredevil # 650 si atterrà in linea di massima al piano annunciato in precedenza da Zdarsky, che non sembra essere stato intaccato più di tanto dal rilancio, nonostante sia stato aggiunto anche un Devil’s Reign: Omega per dare la possibilità a Marco Checchetto di disegnare tutti i primi numeri di questa nuova serie.

Per quanto riguarda i contenuti di Daredevil #2/#650, le sollecitazioni di luglio appena pubblicate dalla Marvel contengono alcune informazioni, suggerendo senza fare nomi che un certo numero di creatori presi da tutta la storia del leggendario personaggio si uniranno a Zdarsky e Checchetto, che firmeranno la storia principale del numero che avrà un totale di 56 pagine .

Daredevil # 650 uscirà il 13 luglio, con cover di Checchetto, Bill Sienkiewicz, Gary Frank e Pete Woods.