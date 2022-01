Devil’s Reign si conclude a Maggio con uno speciale Omega

Devil’s Reign, l’evento Marvel imbastito da Chip Zdarsky e Marco Checchetto a partire dalla loro run su Daredevil, avrà uno speciale Omega che fungerà da epilogo alla saga in Maggio.

La miniserie Devil’s Reign ha preso il posto della serie regolare Daredevil, chiusa con il numero 36 a Dicembre, e si chiuderà con il numero 6 in uscita a fine Marzo. Nel mentre, da Gennaio a Marzo, viene pubblicata anche la miniserie in tre numeri Daredevil: Woman Without Fear, di Zdrarsky e Rafael De Latorre incentrata sul personaggio di Elektra che negli ultimi mesi condivide l’identità di Daredevil insieme a Matt Murdock. Ad Aprile non sono previste uscite dedicata a Daredevil se non lo speciale Elektra # 100, e gli interrogativi sul futuro del personaggi si sprecano.

Ora la Marvel ha annunciato che a Maggio verrà pubblicato uno speciale Devil’s Reign Omega che chiarirà il futuro di Daredevil ed Elektra in seguito alle nuove elezioni comunali di New York e al piano di Kingpin, l’attuale sindaco Wilson Fisk, di rendere fuorilegge tutti i supereroi e i vigilantes operanti in città.

Nel presentare lo speciale Devil’s Reign Omega, che vedrà come protagonisti entrambi i Daredevil, la Marvel annuncia:

Sulla scia di una delle storie Marvel più viscerali di sempre, New York City è stata ricostruita e riforgiata, se non nell’immagine di Wilson Fisk, almeno nel suo spirito. Dopo una battaglia che ha quasi fatto a pezzi la città e i suoi cittadini, i Supereroi di New York non hanno altra scelta che cercare di adattarsi al nuovo e pericoloso paradigma in cui si trovano a operare, con otto milioni di persone che si rivoltano contro di loro! Il risultato scioccante della corsa al sindaco di New York della Marvel, il destino di Elektra come Daredevil e sviluppi più eccitanti emergeranno dalle ceneri dell’acquisizione di Kingpin.

Lo speciale Devil’s Reign Omega uscirà a Maggio, scritto da Chip Zdarsky e disegnato da Rafael De Latorre e altri artisti, con la copertina di InHyuk Lee, e sarà un crocevia essenziale per i futuro di Daredevil, Elektra, Kingpin e per i nuovi Thunderbolts, introdotti durante King in Black e protagonisti della miniserie Devil’s Reign: Villains For Hire.