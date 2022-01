Elektra celebra uno speciale numero 100 ad aprile

Ad Aprile la Marvel pubblicherà uno speciale numero 100 di Elektra, scritto da Ann Nocenti (autrice di uno storico ciclo di Daredevil negli anni ’80) e disegnato da un gran numero di disegnatori, tra cui Paulo Siqueira e Ty Templeton.

Il personaggio di Elektra negli ultimi mesi ha raccolto il testimone di Matt Murdock, assumendo il ruolo di Daredevil mentre Matt era in prigione. In seguito i due hanno condiviso l’identità di Daredevil, operando contemporaneamente nell’area di Hell’s Kitchen, ma l’uscita di questo speciale fa pensare che Elektra abbandoni quell’identità per tornare al suo look classico.

Probabilmente sarà una conseguenza dell’evento Devil’s Reign, che vede la nemesi di Daredevil, l’ex Kingpin e ora sindaco Wilson Fisk, accanirsi su tutti i supereroi newyorkesi. Devil’s Reign si conclude a fine marzo, ma tra le uscite Marvel di aprile non c’è nessun albo che faccia riferimento alla conclusione dell’evento, e nemmeno nessuna nuova uscita dedicata a Daredevil.

La presentazione dello speciale indica come questa storia sia il culmine di tutte le storie raccontate sulla fatale ninja e il punto di partenza per tutto quello che accadrà in seguito.

La numerazione di questo speciale numero 100 si spiega sommando tutte le varie serie intitolate alla letale ninja creata da Frank Miller nel corso degli anni: si parte dagli otto numeri di Elektra Assassin del 1986 e si prosegue con i quattro della miniserie Root of Evil del 1995, i diciannove numeri della prima serie regolare del 1996 seguiti dai trentacinque di quella del 2001, i quattro della miniserie Glimpse and Echo del 2002, i cinque della mini The Hand del 2005 e gli altri cinque di Dark Reign: Elektra del 2009. In seguito c’è stata una serie Marvel NOW! di undici numeri nel 2014 e una miniserie in cinque numeri, Running with the Devil, nel 2017. Conteggiando anche i tre numeri di Daredevil: Woman Without Fear usciti nell’ambito dell’evento Devil’s Reign (oppure i tre numeri della miniserie Redeemer del 2022, condivisa con Wolverine), arriviamo esattamente a 99 numeri.