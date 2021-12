Devil’s Reign: le prime tavole di Marco Checchetto per l’evento Marvel!

Questo 8 dicembre negli USA giungerà ai nastri di partenza Devil’s Reign, evento crossover scritto da Chip Zdarsky per i disegni del nostro Marco Checchetto che porterà avanti le trame del Daredevil targato Fresh Start, sostituendo temporaneamente la testata personale del protettore di Hell’s Kitchen.

Su quelle pagine, il conflitto pluridecennale fra l’alter ego dell’avvocato cieco Matt Murdock e il signore del crimine Kingpin, da qualche anno promosso a sindaco di New York, arriverà al suo incredibile apice, coinvolgendo i più grandi supereroi della Casa delle Idee, da Spider-Man ai Fantastici Quattro.

Per togliere dalla scacchiera tutti i principali vigilanti mascherati della Grande Mela, Wilson Fisk è addirittura arrivato a istituire una nuova, cattivissima formazione di Thunderbolts e a varare il “Powers Act”, legge che pone il veto sulle scorribande supereroistiche, dichiarando illegali i loro interventi altruistici, perseguibili dal NYPD.

A seguire vi mostriamo le prime tavole in anteprima del capitolo di apertura della miniserie principale, che avrà una durata complessiva di sei uscite.

Nel promuovere questa attesissima saga, Zdarsky ha dichiarato al sito ufficiale della Marvel: “I nostri piani per Daredevil non fanno altro che diventare sempre più enormi, a tal punto che chiaramente influenzeranno il Marvel Universe in modi grandiosi.

Grazie al cielo, anche la Marvel se n’è accorta e ha dato a Marco e a me l’opportunità di raccontare la storia su un immenso palcoscenico con Devil’s Reign! Questo è un evento vero e proprio che nasce dalle pagine di Daredevil, e penso che tutti i lettori Marvel ameranno quel che sta per arrivare!”

Marco Checchetto, invece, ha svelato come ci si sente a portare avanti un incarico di tale levatura: “Devil’s Reign. Finalmente ci siamo. Sono davvero elettrizzato e felice di lavorare su questo evento Marvel.

Ne sono anche orgoglioso, visto che nasce direttamente dalla nostra serie di Daredevil, su cui entrambi – sia Chip che io – abbiamo lavorato per un bel po’ di tempo.

Quando ho letto la storia di questo evento sono rimasto senza parole. Come fan, posso dirvi che sono felice di vedere Daredevil al fianco dei protagonisti di questa saga.

Ho l’occasione di disegnare così tanti personaggi che amo davvero tanto, sia eroi che cattivi, e sto cercando di dare a ognuno di loro la dignità e il rispetto che meritano. Sarà grandioso.”

In basso vi riportiamo anche la sinossi di Devil’s Reign #1.

“La storia che è stata costruita per anni è qui! Wilson Fisk è passato dall’essere Kingpin a divenire sindaco della città più grande d’America, e adesso sta per scatenare tutto il suo potere criminale e politico per far pressione sui supereroi che vedono NYC come la propria casa.

L’uomo che una volta distrusse Daredevil ha posato gli occhi sui Fantastici Quattro, Iron Man, Capitan America, Spider-Man, Jessica Jones, Luke Cage e altri ancora.

E trattandosi di Fisk, una volta che li metterà tutti al tappeto, sapete che lascerà il segno. Crossbones! Taskmaster! Typhoid Mary! Shocker! Whiplash! Rhino! Kraven! Fisk ha un esercito di supercriminali al proprio comando — e questo è solo il principio. Per anni, Fisk ha atteso il suo momento per colpire, e non crederete mai agli assi che ha nella sua manica!’

Naturalmente, la trama di Devil’s Reign verrà ulteriormente ampliata da svariati titoli secondari curati da vari autori e incentrati su molteplici protagonisti.

La miniserie Daredevil: Woman Without Fear di Chip Zdarsky e Rafael De Latorre si concentrerà sulla figura di Elektra Natchios, la quale – dopo aver assunto l’identità di Daredevil – si è ripromessa che non avrebbe mai più ucciso nessuno, giuramento che sarà messo a dura prova dal suo nuovo rivale, l’assassino Kraven il Cacciatore.

Devil’s Reign: Superior Four di Zac Thompson e Davide Tinto si incentrerà invece sul Dottor Octopus, che grazie all’appoggio di Kingpin troverà il modo di fondare un nuovo quartetto che sostituirà i Fantastici Quattro e che sarà composto da versioni alternative di sé stesso.

Tra gli altri lanci troveremo inoltre Devil’s Reign: Villains for Hire di Clay McLeod Chapman e Manuel Garcia, con i Thunderbolts nel ruolo di star assolute, e Devil’s Reign: Winter Soldier, in cui il duo Collin Kelly e Jackson Lanzing e l’artista Nico Leon racconteranno una nuova avventura in cui Bucky Barnes cercherà di sottrarre dalle grinfie di Kingpin le informazioni segrete che quest’ultimo ha ottenuto sul suo passato come Soldato d’Inverno.

Con Devil’s Reign: Spider-Man, Anthony Piper e José Carlos Silva punteranno l’attenzione sul sostituto dell’Uomo Ragno, Ben Reilly, che ancora una volta si troverà faccia a faccia con la Richard Fisk, alias Rosa, determinato a dimostrarsi più malvagio di quanto lo sia mai stato suo padre Kingpin.

A completare questa checklist saranno presenti anche il one-shot Devil’s Reign: Moon Knight realizzato da Jed MacKay e Federico Sabbatino; la mini Devil’s Reign: X-Men di Gerry Duggan e Phil Noto, i quali metteranno in luce un’alleanza passata di Emma Frost con Fisk; e la Spider-Woman di Karla Pacheco e Pere Pérez, con un paio di episodi in cui Jessica Drew verrà ostacolata da Kingpin e da un misterioso doppelgänger.

Preparati a Devil’s Reign: acquista Daredevil 1: Conosci la Paura, di Zdarsky e Checchetto!