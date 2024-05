Kaiju No.8: l’autore di Dandadan festeggia il debutto dell’anime

L’attesissima premiere dell’anime Kaiju No. 8 ha finalmente visto la luce, e il creatore di Dandadan, Yukinobu Tatsu, celebra questo evento epico con una serie di nuove illustrazioni speciali. Mentre sia Dandadan che Kaiju No. 8 si preparano a conquistare il mondo con i loro adattamenti anime nell’anno in corso, è Kaiju No. 8 che si prepara a dominare la stagione anime della primavera 2024 come la più grande nuova uscita nei prossimi mesi. Il debutto di Kaiju No. 8 è stato un evento mondiale, e molti fan hanno già avuto il privilegio di assaporare l’azione travolgente di mostri giganti che caratterizzerà la serie.

Con il primo episodio di Kaiju No. 8 che ha fatto il suo debutto globale, Yukinobu Tatsu festeggia questo momento storico con uno speciale disegno che ritrae Kafka Hibino (nella forma di Kaiju No. 8 rivelata alla fine della premiere) e Reno Ichikawa (in una forma che non sarà visibile nell’anime per un po’ di tempo). L’attenzione di Tatsu verso Kaiju No. 8, nonostante il suo prossimo debutto nell’anime di Dandadan previsto per quest’autunno, dimostra l’entusiasmo e l’interesse che questo nuovo anime kaiju sta generando.

Dandadan farà il suo grande debutto su Crunchyroll e Netflix più avanti quest’autunno. Per quanto riguarda Kaiju No. 8, l’anime sarà disponibile in streaming sia su Crunchyroll che su X, con episodi che andranno in onda contemporaneamente alla prima in Giappone.

In un mondo minacciato da creature gigantesche note come Kaiju, Kafka Hibino aspira a unirsi alla Forza di Difesa Giapponese per combatterle insieme. “Spazziamo via i Kaiju insieme”, è il suo motto, condiviso con l’amica d’infanzia Mina Ashiro. Ma la vita li separa, e Kafka si ritrova ad abbandonare il sogno di una vita. Assunto dalla Monster Sweeper, Inc., Kafka si ritrova coinvolto nelle conseguenze delle battaglie contro i Kaiju.

Nel frattempo, Mina Ashiro è diventata il Capitano della 3a Divisione delle Forze di Difesa. Kafka, ora alle prese con il suo lavoro, incontra Reno Ichikawa, un uomo determinato a unirsi alle Forze di Difesa. La perseveranza di Reno risveglia l’ambizione di Kafka di lottare al fianco di Mina per proteggere l’umanità dai Kaiju. Un sogno che sembrava perduto, ora riacceso da una promessa ardente.

Fonte Comic Book