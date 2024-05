Jujutsu Kaisen: l’anime è considerata la serie migliore dalla generazione Z

Jujutsu Kaisen è tra le serie shonen più famose degli ultimi anni, quindi di certo non ha bisogno di presentazioni. Il manga scritto e disegnato da Gege Akutami ha ricevuto una propria serie anime prodotta dallo studio di animazione giapponese MAPPA, che ha lavorato a due stagioni e ad un film. Questi progetti hanno portato Jujutsu Kaisen a diventare una delle serie più importanti e seguite del settore. E secondo un nuovo rapporto, Jujutsu Kaisen è stato incoronato la migliore serie anime della Generazione Z.

Questo aggiornamento arriva dal team del Guinness World Records. La scorsa settimana, la pubblicazione ha reso pubblico che Jujutsu Kaisen è la serie anime più popolare al mondo. Naturalmente, questo pone la serie anime davanti a ogni altro anime e il Guinness World Records ha pubblicato informazioni in più su come si distribuisce il suo pubblico.

Secondo i dati, Jujutsu Kaisen ha la più alta percentuale di spettatori della Gen Z rispetto ad altri successi come L’Attacco dei Giganti e persino One Piece. I numeri indicano infatti che oltre il 70% del pubblico di Jujutsu Kaisen ha un’età compresa tra 13 e 22 anni. E chiaramente, ci sono tantissimi fan che rientrano in questa fascia d’età.

Questi numeri sono decisamente alti, ma nel grande schema degli anime non sorprende. Dopotutto, gli anime sono in crescita e l’utilizzo della tecnologia li rende facilmente accessibili ovunque. Come condiviso da un report di Polygon quest’anno, la Generazione Z guarda molti anime e ha rilevato che il 42% dei partecipanti al sondaggio della Gen Z li guarda settimanalmente. Invece i millennial ricoprono una percentuale del 25%. Chiaramente, gli anime sono seguiti molto di più da un pubblico molto giovane, e quella fascia demografica rimane una delle industrie più redditizie da raggiungere e soddisfare.

Con questi numeri in mente, è chiaro capire perché Jujutsu Kaisen ha così tanto successo. È la serie anime di punta per i giovani spettatori che la seguono. Ricordiamo che le prime due stagioni sono disponibili in streaming su Crunchyroll. La seconda stagione ha sicuramente lasciato senza fiato tutti i fan, in quanto MAPPA ha adattato gli eventi dell’incidente di Shibuya, mettendo Yuji dinanzi a scenari di distruzione e alla scomparsa di persone a lui care.

Fonte – Comicbook