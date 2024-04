E se Paperino diventasse Wolverine? Il folle What If…? Marvel-Disney

Il 2024 è un anno memorabile sia per Paperino che per Wolverine: il primo festeggia 90 anni, il secondo 50 e a luglio le loro saghe si uniranno in MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? DONALD BECAME WOLVERINE!

Annunciato questa settimana alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, questo one-shot, primo nel suo genere, celebrerà tutto ciò che il mondo ama di queste due leggende della cultura pop, dal loro cuore e umorismo alla loro epica rabbia! Realizzato da due acclamati creatori di fumetti Disney, lo scrittore Luca Barbieri e l’artista Giada Perissinotto, MARVEL & DISNEY: WHAT IF…? DONALD BECAME WOLVERINE è l’ultima collaborazione a fumetti tra Marvel e Disney dopo le What If…? Disney Variant Covers degli ultimi anni e l’attesissimo one-shot UNCLE SCROOGE AND THE INFINITY DIME in uscita a giugno. I fan possono aspettarsi crossover ancora più emozionanti tra gli eroi Marvel e le icone Disney nel corso di quest’anno e del prossimo!

Il fumetto introdurrà Paperino-Wolverine insieme a tutti i tipi di mashup Disney e Marvel reimmaginati in un’avventura selvaggia ispirata a uno degli archi narrativi più memorabili di Wolverine, Old Man Logan. Inoltre, la saga rivisiterà alcuni dei momenti più importanti della storia di Paperino-Wolverine, compreso il periodo trascorso con Arma X e gli X-Men!

What if…? Donald Duck Became Wolverine #1 one-shot comic hits shelves on July 31 pic.twitter.com/QNgeBzPvP6 — MouseInfo | Disney News and Info (@MouseInfo) April 11, 2024

Viaggiate in un futuro prossimo in cui il caos regna sovrano quando Gambadilegno-Teschio Rosso trasforma Paperopoli in una landa desolata senza supereroi. Solo il vecchio Paperino può invertire la rotta, ma ha abbandonato i suoi giorni da combattente e preferisce i sonnellini e la torta di mele della nonna alla lotta contro i cattivi. Ma quando Topolino-Occhio di Falco bussa alla porta con Pippo-Hulk al suo fianco, Wolverine-Paperino deve fare una scelta! Un viaggio nella memoria gli farà cambiare idea per salvare il mondo? O il richiamo dell’amaca in giardino e di un lungo pisolino gli impedirà di sguainare gli artigli per l’ultima volta?

Ok you got me @Disney @Marvel you give @peachmomoko60 the keys to the Donald Duck Wolverine mashup? Pre-orders can’t come soon enough! Look at this craziness @y0_stephhh @VeVeMagic ! pic.twitter.com/exYfmtfb8c — J🍑 hn (@Jahnli) April 11, 2024

Sulla fusione di queste due icone, Barbieri ha dichiarato:

“Paperino e Wolverine sono due personaggi che sembrano quasi impossibili da far coesistere, ma in realtà possiedono una personalità molto simile: sono entrambi irascibili e sfortunati, ma nelle avversità non si perdono d’animo e dimostrano sempre di avere un grande cuore! Una volta messo a fuoco questo punto, scrivere la storia si è rivelato facile e divertente!”

Giada Perissinotto ha aggiunto:

“Ho sempre pensato che le basette di Wolverine stessero bene solo a Zio Paperone, ma quando le ho disegnate su Paperino ho capito che stavano benissimo anche a lui! Quei ciuffi appuntiti e quelle basette spesse si sposano bene con il suo essere arruffato. Mi sono divertito così tanto ad adattare i capelli di Wolverine a Paperino che ora lo farei sempre così!”.