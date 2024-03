Wish: i dettagli dell’edizione home video, con The Marvels e Diabolik

Arriva in home video il film Disney di Natale 2023. Con lui la chiacchierata seconda pellicola del Marvel Cinematic Universe con protagonista Captain Marvel e l’ultimo capitolo della trilogia cinematografica di Diabolik. Tutti con Eagle Pictures home video.

Wish è il Classico Disney che ha celebrato il centenario dello Studio fondato da Walt Disney. Una storia piena di citazioni, easter egg e omaggi, edita nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K.

Wish in home video

Wish di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn (qui la nostra intervista ai registi) è il Classico Disney che ha celebrato i 100 anni dei Walt Disney Animation Studios con una storia ricca di fascino e magia.

Il film accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star.

Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

L’edizione home video contiene i seguenti contenuti extra: il bellissimo corto Once Upon a Studio che celebra a sua volta il centenario. La versione del film Cantiamo Insieme. Wish declassificato e 100 anni di film: la storia di Wish con il making of. E ancora: una Selezione delle canzoni, le Scene eliminate e una canzone eliminata e le Scene inedite selezionate dai registi.

The Marvels e Diabolik in home video

Disponibile anche The Marvels di Nia DaCosta, edito nei formati DVD, Blu-Ray, 4K e in una esclusiva Steelbook sempre 4K.

Per il sito Film&More è inoltre prevista un abbinamento esclusivo per il formato Steelbook 4K, con una card e gadget da collezione, ovvero il fumetto originale Marvel di 320 pagine “Noi siamo The Marvels”, edito da Panini Comics, con 12 storie di Captain Marvel, Ms Marvel e Monica Rambeau.

Nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe che vede protagonista il trio esplosivo di supereroine. Carol Danvers (Captain Marvel interpretata da Brie Larson) torna in possesso della propria identità sottratta dai tirannici Kree, vendicandosi dell’Intelligenza Suprema. Ne nascono, però, conseguenze inaspettate: Carol si ritrova sulle sue spalle il peso di un universo destabilizzato.

Quando viene incaricata di entrare in un buco nero anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli di una fan accanita di Jersey City, Kamala Khan, nota come Ms. Marvel (Iman Vellani), e con una lontana nipote, ora astronauta della S.A.B.E.R., Monica Rambeau (Teyonah Parris). Questo trio inedito, The Marvels, decide di allearsi per salvare l’universo.

Infine in Eagle Pictures home video l’ultimo capitolo di Diabolik, Chi sei? dei Manetti Bros., disponibile in DVD, Blu-ray e in edizione Combo con fumetto. Sempre per il sito Film&More è in arrivo un’edizione ricca di imperdibili gadget: oltre al doppio disco Blu-ray e DVD, questa edizione esclusiva conterrà anche una card e spille da collezione, insieme a una copia del fumetto omonimo da cui il film è tratto.

Terzo e ultimo capitolo cinematografico ispirato al celebre personaggio delle sorelle Giussani. Il film vede nel cast Giacomo Gianniotti nei panni di Diabolik, Miriam Leone in quelli dell’iconica Eva Kant, Valerio Mastandrea che interpreta l’Ispettore Ginko, insieme a Monica Bellucci, Carolina Crescentini e Paolo Calabresi.

Catturati da una spietata banda di criminali, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia. Rinchiusi in una cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile, Diabolik rivela all’ispettore il suo misterioso passato. Intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Le strade delle due rivali si incroceranno?