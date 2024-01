Wish il nuovo film Disney di Natale 2023 è attualmente nelle sale italiane con The Walt Disney Company.

Il film Walt Disney Animation Studios Wish accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Jennifer Lee (i due Frozen) è la produttrice esecutiva, oltre che sceneggiatrice del progetto insieme a Allison Moore (Notte stellata, Manhunt). Le canzoni originali sono firmate dalla cantautrice nominata ai Grammy Julia Michaels e dal produttore/cantautore/musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger.

Il film è realizzato per il Centenario Disney e vuole celebrare tutti i Classici Disney tornando alle caratteristiche che ne hanno fatto la storia (come il ritorno del villain e dei brani musicali originali, qui la nostra recensione).

Diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (già dietro i due Frozen) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l’ultimo drago), prodotto da Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (Encanto), con le voci italiane di Gaia (Asha), Amadeus (Valentino), Michele Riondino (Re Magnifico). Per l’occasione abbiamo incontrato tutti loro nella nostra video intervista.

Wish: video intervista a registi, produttori e doppiatori del film Disney di Natale 2023

Quale consiglio pensate che Elsa, Anna e Raya darebbero ad Asha per darle il benvenuto nella famiglia delle Principesse/Eroine Disney?

Fawn Veerasunthorn: Penso che le direbbero di non smettere di credere nell’energia che la smuove. Sono tutti personaggi con un tale coraggio da non fermarsi davanti agli ostacoli per ciò che è importante per loro.

Avete espresso un desiderio all’inizio della produzione del film e magari si è avverato?

Chris Buck: Fin dall’inizio speravamo di realizzare un film che abbracciasse la nostra eredità ma allo stesso tempo la contemporaneità e gli strumenti che abbiamo oggi, quindi il nostro desiderio direi che si è avverato con quanto sta accadendo sullo schermo. Un bel cenno a Disney e un ringraziamento a tutti gli artisti prima di lui.

Juan Pablo Reyes Lancaster Jones: Volevamo realizzare un film che fosse una lettera d’amore all’animazione Disney e allo stesso tempo qualcosa di diverso con personaggi accattivanti per chi lo avrebbe guardato nel 2023.

Qual è il vostro desiderio per i prossimi 100 anni della Disney?

Chris Buck: Desidero che continuiamo a realizzare questi bellissimi film. So che la tecnologia cambierà ma spero che il cuore e l’anima e il metodo classico di fare storytelling rimangano intatti.

Peter Del Vecho: Spero che la Disney continui a raccontare storie e a costruire ponti che scaldino il cuore delle persone. Amiamo il messaggio che i film Disney prima di noi hanno mandato negli anni e speriamo di fare la nostra parte per il futuro.

Ai doppiatori, che prestano la voce rispettivamente alla Principessa/Eroina, Spalla/Sidekick e Villain/Cattivo Disney, abbiamo chiesto i loro corrispettivi storici preferiti. E se hanno una canzone Disney del cuore, visto che il film riprende i musical Disney classici con i brani originali.

Amadeus: Mi piacciono tutti i Classici Disney e non ho un sidekick in particolare preferito. Sono particolarmente affezionato al Re Leone, sarà perché l’ho visto decine e decine di volte. Nella scena con le galline non mi sono sentito come a Sanremo ma lì ho dei meravigliosi orchestrali. Posso dire che le galline avevano in comune con l’orchestra l’energia. Erano felici di poter cantare e di poter sprigionare la propria energia. Come a noi del Festival di Sanremo piace fare per chi ci segue da casa.

Michele Riondino: Ce ne sono diversi di villain preferiti. Mi ha creato non pochi problemi – sai quando ti dà fastidio la cattiveria di un personaggio – Jafar. Invece ho trovato molti villain femminili particolarmente attraenti, come la più famosa e carismatica Crudelia De Mon, ma anche Ursula. Per le canzoni, sicuramente quelle di Aladdin perché è il mio Classico Disney del cuore e perché le ho canticchiate con le mie figlie, vuoi per la ninna nanna, vuoi per intrattenerle.

Gaia: Principessa/Eroina Disney del cuore Asha, sarà scontato dirlo ma devo. Però nel gruppo famiglia Disney/Pixar anche Ribelle – The Brave è parte della mia storia e le voglio molto bene. Per le canzoni indubbiamente Un sogno splende in me (la canzone di Asha, ndr) perché ce l’ho ovviamente in loop da un mese a questa parte (ride).