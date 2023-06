Il film arriverà nelle sale italiane il 21 dicembre in tempo per Natale 2023.

Con grande sorpresa, abbiamo avuto l’opportunità di vedere in anteprima una buona metà del film Disney di Natale 2023, Wish. Il film celebra anche il 100° anniversario della Disney che ricorre quest’anno. Infatti sarà composto da vari omaggi e citazioni ai Classici che hanno fatto la storia della Casa di Topolino. Dai più antichi come Biancaneve e i sette nani e La bella addormentata nel bosco, di cui recupera alcune location e soprattutto l’animazione classica dipinta a mano. Ma prende qualcosa anche dai più recenti, come Frozen, con cui ha in comune i due registi Jennifer Lee e Chris Buck (insieme alla debuttante Fawn Veerasunthorn). Proprio Jennifer Lee, che è la prima donna ad essere Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, è approdata a Roma per presentare il lungometraggio, che sarà di fatto il 62° Classico Disney.

Wish: cosa aspettarci dal film Disney di Natale 2023

La protagonista di Wish sarà Asha (in originale doppiata da Ariana DeBose) una diciassettenne pronta a diventare l’assistente del mago più famoso del Regno di Rosas, nonché detentore dei desideri di tutti, Magnifico (Chris Pine), che si è auto-dato questo nome. Questo perché si tratta del regno in cui i desideri degli abitanti letteralmente divengono realtà. Lui si rivelerà presto il villain di questa storia (quindi torna un villain dopo gli ultimi esperimenti della Disney in cui mancava quel tipo di figura).

Ovviamente Asha ha dalla sua una famiglia amorevole che pensa che il tirocinio da Magnifico possa essere l’occasione della vita ma dovrà presto ricredersi. Ha anche un gruppo di amici fidati, i Sette Adolescenti, che ricordano volutamente i Sette Nani. Ha anche un’immancabile sidekick, una capretta col pigiama di nome Valentino, doppiata in originale da Alan Tudyk.

Nel suo percorso di scoperta e autoconsapevolezza, e soprattutto di scoperta di come funzioni in realtà la magia del regno di Rosas, la ragazza scoprirà anche un altro elemento cruciale per carpire il vero significato dei desideri.

Il titolo del lungometraggio si rifà evidentemente a “When you wish upon a star”, la canzone di Pinocchio diventata la sigla d’apertura di tutti i film Disney. Ebbene, in Wish non sarà solo la prima parola ad avere importanza e centralità ma anche Star, che sarà un vero e proprio personaggio e ne conosceremo così l’origin story. Probabilmente dopo il film non guarderemo più le stelle allo stesso modo. Del resto era Walt Disney stesso a dire “Se puoi sognarlo, puoi farlo”.

Parlando della propria infanzia soffrendo di ADHD e di un’adolescenza da bullizzata, Jennifer Lee si è visibilmente emozionata annunciando il cast e i dettagli del film. Ma anche mostrandoci queste prime scene in anteprima da Wish, che rappresenta davvero il compimento di una carriera per lei e per la stessa Disney.

Il film riprenderà anche l’identità canora dei Classici Disney, già in parte vista in Encanto, questa volta con momenti musicali composti da Julia Michaels, di cui abbiamo visto due performance in anteprima.

Possiamo dire che a questo punto l’hype per questo film è davvero alto. Wish potrebbe farci fare pace con la Disney nell’anno dell’anniversario dopo gli ultimi passi falsi (qualcuno ha detto Strange World?).