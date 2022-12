Distribuzione: 23 novembre 2022, The Walt Disney Company – 23 dicembre 2022, Disney Plus

Federico Vascotto 2022-12-22T10:35:41+01:00 Titolo originale: Strange World Scritto da: Qui Nguyen Diretto da: Don Hall Musiche di: Henry Jackman Cast: Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union, Lucy Liu Produzione: Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios Distribuzione: 23 novembre 2022, The Walt Disney Company – 23 dicembre 2022, Disney Plus

A solo un mese di distanza dall’uscita in sala, come accaduto l’anno scorso con Encanto, il film Disney di Natale 2022 arriva su Disney Plus. Strange World – Un Mondo Misterioso diretto da Don Hall (Big Hero 6, Raya e l’ultimo Drago) prova a riportare 20 anni dopo Il Pianeta del Tesoro e Atlantis, l’avventura letteraria e leggendaria nei Classici Disney. Questa volta si ispira a Viaggio al centro della Terra di Jules Verne e ai fumetti pulp anni ’60.

La pellicola segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio. Oltre al nucleo familiare, una specie di “blob” piccolo e dispettoso di nome Splat. Legend, il cane di famiglia senza una zampa. Una serie di fameliche e sconosciute creature.

Strange World: recensione del film Disney di Natale ora su Disney Plus

Strange World – Un Mondo Misterioso mette a confronto tre generazioni di avventurieri di tipo diverso. Il nonno Jaeger (Dennis Quaid nella versione originale e Francesco Pannofino in quella italiana) è un esploratore duro e puro vecchia scuola che crede di aver fatto passare al figlio un’infanzia meravigliosa tra mille avventure, nomade per natura. Searcher (Jake Gyllenhaal e Marco Bocci), diventato padre a sua volta, tramite una scoperta ha salvato il Pianeta dove vivono, diventando un contadino, quindi sedentario che cerca stabilità. Ethan (Jaboukie Young-White e Lorenzo Crisci) è il figlio di Searcher, un adolescente dichiaratamente gay, combattuto sulla propria identità di esploratore data l’eredità contrastante che si trova dietro.

I tre dovranno imparare a trovare un terreno comune. Questo il messaggio principale del film, internamente connesso con uno ambientalista che si scopre da un plot twist finale. Ricordandoci come il pianeta dove viviamo vada salvaguardato soprattutto per le generazioni a venire (quella di Ethan e i figli dei suoi figli). Che mondo vogliamo lasciare in eredità? Un po’ la domanda che si pone anche Avatar 2: La via dell’acqua attualmente al cinema.

Purtroppo l’elemento avventuroso non prende e la trama sa troppo di già visto. Nonostante il provare ad inserire le tre generazioni e il cambiamento climatico con colpo di scena finale che dà un senso diverso al film. Anche l’animazione utilizzata, in 3D ma che omaggia il pulp e l’avventuroso anni ’60 non risulta particolarmente brillante e forse un po’ troppo retrò. Infine le stesse idee visive utilizzate per il mondo misterioso del titolo sembrano prendere troppo a piene mani dall’audiovisivo, Pandora in primis.

Accanto ai protagonisti maschili, che rappresentano l’eredità, troviamo due forti personaggi femminili. Meridian Clade (Lucy Campeti e Gabrielle Union) è una pilota esperta e compagna di Searcher in tutto e per tutto (formando una coppia estremamente moderna). Callisto Mal (Valentina Stredini e Lucy Liu) è la coraggiosa leader di Avalonia che guida l’esplorazione nello strano mondo.

Il 61° Classico Disney è diretto da Don Hall (che già aveva mostrato di voler sovvertire le regole dei Classici Disney con Raya e l’ultimo Drago), co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo Drago) e prodotto da Roy Conli (Big Hero 6, Rapunzel).