Un mondo nuovo e magico ci attende nel primo teaser trailer del prossimo film originale di Walt Disney Animation Studio, Strange World.

Il regista Don Hall (Big Hero 6, Raya e l’ultimo drago) e il co-regista e scrittore Qui Nguyen (Raya e l’ultimo drago) sono le menti dietro un luogo particolare, pieno di colori vivaci ed eccentrici e con una grande avventura in serbo.

Il trailer annuncia “un viaggio diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto” e mostra le strane creature aliene del film d’animazione, una scogliera che cammina e cascate appiccicose che adornano questo “strano mondo”. Strange World sarà proiettato in anteprima il 23 novembre.

Secondo la sinossi, Strange World “viaggia in profondità in una terra inesplorata e infida dove creature fantastiche attendono i leggendari Clades, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima – e di gran lunga più cruciale – missione”.

Strange World avrà come protagonista Jake Gyllenhaal (Donnie Darko, Spider-Man: Far from Home) nel ruolo di Searcher Clade, il figlio di un leggendario esploratore.

Tuttavia, Searcher è diverso dal resto della sua famiglia, e a un certo punto dice di “non essere un esploratore, sono un contadino”, mentre lui e la sua famiglia si muovono all’interno di questo regno mistico.

Insieme al trailer, la Disney ha rilasciato anche il primo poster di Strange World. Come l’apertura del teaser trailer, la prima locandina di Strange World rende omaggio ai disegni retrò che ricordano le locandine dei film di fantascienza pulp della metà del XX secolo, proprio come le locandine di franchise di culto come Star Wars o Indiana Jones.

La locandina invita il pubblico a “viaggiare in un luogo dove nulla è come appare”, aumentando il mistero del prossimo film d’animazione di fantascienza.

Al momento non è chiaro se il film verrà proiettato esclusivamente nelle sale, se sarà disponibile in streaming su Disney+ o se verrà distribuito contemporaneamente.

Mentre i precedenti film d’animazione Disney, come Encanto, hanno avuto un’uscita limitata nelle sale per soli 30 giorni prima di essere distribuiti in esclusiva su Disney+ nel dicembre 2021.

Nel frattempo, un altro film d’animazione della Disney Pixar, Turning Red, non ha ricevuto alcuna distribuzione nelle sale ed è stato invece rilasciato direttamente su Disney+, con grande disappunto dei suoi autori.

🏜🦑 Discover the impossibilities. Check out this brand-new poster for #StrangeWorld! pic.twitter.com/QM7LGxOLJN — Disney's Strange World (@strangeworld) June 6, 2022

“È lecito affermare che siamo tutti estremamente delusi”, ha dichiarato un dipendente della Pixar quando a gennaio è stato annunciato il progetto di distribuzione di Turning Red su Disney+.

“Fino ad oggi pensavamo tutti che Turning Red sarebbe stato il nostro ritorno sul grande schermo, e tutti allo studio erano così entusiasti che si trattasse di questo film in particolare. È stato un duro colpo”. Secondo un altro collaboratore, “è davvero assurdo, ma lo capisco”.

Strange World uscirà nelle sale il 23 novembre.