Marvel: il futuro di New York dopo Devil’s Reign

L’evento Marvel Devil’s Reign si è concluso con il sesto numero, che ha messo la parola fine al piano di Wilson Fisk/Kingpin per liberare New York City dai vigilantes in costume e uccidere Daredevil una volta per tutte.

Con la conclusione della storia arrivano grandi sviluppi per Daredevil e Kingpin, naturalmente, ma anche per il loro territorio natale, la stessa New York. Cosa intendiamo? Ne parliamo ora, il che significa però che stiamo entrando nel territorio degli spoiler, quindi state attenti.

ATTENZIONE: SPOILER SULLA CONCLUSIONE DI DEVIL’S REIGN

Dopo che Wilson Fisk ha ucciso Mike Murdock, il fratello gemello di Matt Murdock, pensando di uccidere Daredevil in persona, si è scatenato l’inferno per le strade di Manhattan. Killgrave, l’Uomo Porpora, ha scatenato i suoi poteri di controllo mentale potenziati con effetti devastanti, mandando i Thunderbolts di Fisk per le strade insieme a orde di cittadini controllati mentalmente.

Nonostante tutto, Luke Cage riesce a resistere per proteggere Joseph, l’ultimo figlio rimasto dell’Uomo Porpora, che ha assorbito i poteri di tutti gli altri suoi figli, apparentemente uccidendoli nel processo.

Mentre Killgrave cerca di ipnotizzare Cage facendogli uccidere suo figlio, Cage resiste, proteggendo Joseph e incoraggiandolo a combattere contro il controllo di suo padre. Joseph lo fa, e con il supporto di Luke Cage, riesce a sopraffare psichicamente l’Uomo Porpora, ponendo fine al caos intorno a lui.

Allo stesso tempo, Daredevil ed Elektra sconfiggono Fisk, con Daredevil che riesce a trattenersi e a risparmiare la vita di Fisk, portando al suo arresto e all’imminente rimozione dalla carica di sindaco di New York City.

Mentre viene arrestato, la moglie di Luke Cage, Jessica Jones, sottolinea che l’uscita di scena di Fisk significa che Luke è ora in corsa per la carica di sindaco senza opposizione, e quindi probabilmente sarà il prossimo sindaco di New York City.

Maggiori dettagli sulla nuova carica di Luke Cage come sindaco di New York saranno rivelati nel one-shot del 18 maggio Devil’s Reign: Omega, compreso anche il futuro dei Thunderbolts sotto la direzione di Luke che verrà poi esplorato nella loro nuova serie.

Per quanto riguarda Daredevil, con la sconfitta di Fisk Matt ha acconsentito di unirsi ad Elektra nel “Pugno”, il gruppo che la letale ninja vuole costituire per distruggere definitivamente la Mano. È in uscita anche lo speciale Elektra #100, che insieme a Devil’s Reign Omega indicherà il futuro dei personaggi in vista della nuova serie Daredevil, sempre firmata da Chip Zdarsky e Marco Checchetto, che debutterà a giugno.

Ma il fatto che i due Daredevil, Matt ed Elektra, siano decisi ad abbattere la Mano li mette in rotta di collisione con un altro personaggio: Punisher. Frank Castle infatti si è da poco unito al clan ninja, assumendone il comando e sfruttandolo per punire criminali in tutto il mondo.

Per quanto riguarda Kingpin e Typhoid Mary, invece, Devil’s Reign si chiude con una sorta di incredibile lieto fine, con Wilson Fisk che inscena la sua morte affidando il potere sulla malavita newyorkese al figlio illegittimo Butch Farris e che quindi sale su una barca a vela insieme a Mary Walker, letteralmente veleggiando verso il tramonto.