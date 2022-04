MCU: Daredevil è canon, anzi no, o forse sì?

Nel corso del weekend sembrava che la Marvel avesse preso una posizione inequivocabile riguardo al canon delle serie Daredevil e Defenders all’interno del MCU, salvo poi tornare sui suoi passi e lasciare i fan ancora con il dubbio.

Nel profilo del personaggio di Matt Murdock sul sito Marvel, nella sezione “on screen” la biografia del personaggio aveva aggiunto gli eventi visti in Spider-Man: No Way Home, dicendo semplicemente che si sono svolti “un po’ di tempo dopo” la conclusione della terza stagione di Daredevil.

Questa sarebbe stata la conferma che il Daredevil della serie TV uscita su Netflix (e ora passata su Disney+ negli Stati Uniti, prossimamente anche in Italia) sarebbe stata canon con l’MCU sviluppato dai Marvel Studios e per estensione, visti i vari collegamenti incrociati, questo sarebbe stato valido anche un po’ tutte le altre serie sviluppate da Marvel Television.

Più tardi però questi paragrafi sono stati rimossi dal sito, riproponendo il dubbio sullo status delle produzioni televisive pre-Disney+ per quanto riguarda la canonicità all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Da quando i Marvel Studios hanno assunto il totale controllo creativo dei prodotti Marvel sia cinematografici che televisivi, c’è un forte dibattito sull’eventuale canonicità dei prodotti Marvel Television come Daredevil, Agents of SHIELD o Runaways all’interno del MCU.

Nonostante tutte le serie televisive, sia quelle prodotte per Netflix (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders e Punisher, oltre a Daredevil) che le altre (Agents of SHIELD, Agent Carter, Inhumans, Cloak & Dagger, Runaways), abbiano sempre presentato riferimenti più o meno espliciti ai film del Marvel Cinematic Universe, i prodotti dei Marvel Studios non hanno praticamente mai tenuto in considerazione le serie Marvel Television (a parte alcuni elementi di trama citati in Agent Carter e il personaggio di Jarvis, che compare brevemente anche in Avengers: Endgame), pur senza contraddirle esplicitamente.

Abbiamo affrontato nel dettaglio l’argomento della canonicità o meno dei vari prodotti Marvel nella dettagliatissima guida al Marvel Cinematic Universe. l’unico dubbio potrebbe sorgere riguardo Helstrom, serie ideata da Marvel Television ma uscita dopo la fusione con i Marvel Studios e commercializzata con minimi riferimenti alla Marvel, senza utilizzare nemmeno il logo), ma una parola definitiva sulla questione dai Marvel Studios non è ancora arrivata. La Marvel Comics però continua a considerare, nei suoi Handbook ufficiali, tutti i prodotti in questione come facenti parte di Terra-199999.