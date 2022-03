Alcuni attori delle Serie Netflix celebrano l’arrivo delle Serie TV su Disney+!

In seguito alla cancellazione delle varie Serie TV sui Defenders da parte di Netflix, venne rivelato che i Marvel Studios avrebbero dovuto aspettare due anni prima di sviluppare nuovi progetti cinematografici o televisivi su Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e il Punitore. Infatti nel 2021, i fan sono rimasti estasiati nel vedere il ritorno di Matt Murdock interpretato nuovamente da Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home e il Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio nel finale di Hawkeye.

Disney+ ha pubblicato un video che celebra l’aggiunta di tutti e sei gli spettacoli Marvel distribuiti da Netflix dopo il loro “trasferimento” su Disney+. Il video include i messaggi di sei attori apparse in queste serie.

Ecco il video pubblicato su Twitter:

“Benvenuti a casa, eroi. Marvel’s Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher, The Defenders e Agents of S.H.I.E.L.D. sono ora in streaming su Disney+. Verifica la disponibilità locale. Controllo genitori aggiornato disponibile negli Stati Uniti“

Gli attori in questione sono Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Ming-Na Wen, Clark Gregg, Finn Jones, Kristen Ritter, Simone Missick e Ben Barnes che celebrano il debutto delle loro Serie TV su Disney+.

