Disney+ non ha censurato o modificato le Serie TV di Netflix sui Difensori

In seguito alla cancellazione delle varie Serie TV sui Defenders da parte di Netflix, venne rivelato che i Marvel Studios avrebbero dovuto aspettare due anni prima di sviluppare nuovi progetti cinematografici o televisivi su Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e il Punitore. Infatti nel 2021, i fan sono rimasti estasiati nel vedere il ritorno di Matt Murdock interpretato nuovamente da Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home e il Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio nel finale di Hawkeye.

IGN ha rivelato di aver analizzato attentamente 382 episodi e 10 stagioni delle serie sui Difensori approdati su Disney+, scoprendo che effettivamente la Disney non ha censurato o montato in modo diverso gli show rispetto a quando erano distribuiti da Netflix nonostante la violenza, le scene di sesso esplicito e il linguaggio scurrile presente negli episodi.

Ecco alcune delle sequenze più violente e mature ancora presenti nelle serie:

• Wilson Fisk che spacca la testa di un tirapiedi con la portiera dell’auto (Daredevil S1 E5)

• Un uomo sparato in faccia (Daredevil S1 E13)

• La scena di sesso tra Daredevil e Elektra (Daredevil S2 E5)

• Stick che apre la ferita di Elektra (Daredevil S2 E8)

• Elektra che taglia la gola di un uomo (Daredevil S2 E8)

• La scena di sesso tra Jessica Jones e Luke Cage (Jessica Jones S1 E1)

• Il collo spezzato di Will (Jessica Jones S2 E2)

• L’assassinio della madre di Trish (Jessica Jones S3 E8)

• La scena dello strip club (Luke Cage S1 E1)

• Un uomo bruciato vivo (Luke Cage S2 E10)

• Bushmaster che cava l’occhio di un uomo con il coltello (Luke Cage S2 E1)

• La scena di sesso tra Billy e l’Agente Madani (The Punisher S1 E6)

• Billy che rimuove i proiettili dal suo corpo (The Punisher S2 E13)

Le prossime uscite del Marvel Cinematic Universe!

Moon Knight (30 Marzo 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

Ms. Marvel (8 Giugno 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2023)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2022)

X-MEN ’97 (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

Spider-Man 4 (TBA)

Spider-Man 5 (TBA)

Spider-Man 6 (TBA)

Recupera il Blu-Ray di Thor Ragnarok 10° Anniversario Marvel Studios!