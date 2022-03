Le Serie TV Marvel di Netflix arriveranno su Disney+ il 16 Marzo. Ecco il Trailer!

In seguito alla cancellazione delle varie Serie TV sui Defenders da parte di Netflix, venne rivelato che i Marvel Studios avrebbero dovuto aspettare due anni prima di sviluppare nuovi progetti cinematografici o televisivi su Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e il Punitore. Infatti nel 2021, i fan sono rimasti estasiati nel vedere il ritorno di Matt Murdock interpretato nuovamente da Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home e il Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio nel finale di Hawkeye.

Come sapevamo da qualche settimana guardando una qualsiasi degli spettacoli Marvel in streaming su Netflix, appariva una notifica in alto a sinistra che diceva: “Questo spettacolo è disponibile fino al 1 Marzo” o “Questo spettacolo è disponibile fino al 28 Febbraio”, a seconda del paese di dove lo si guardava. e successivamente abbiamo saputo che codeste Serie TV sarebbero arrivate su Disney+.

Adesso, Disney+ ha annunciato ufficialmente che dal 16 Marzo prossimo saranno disponibili sulla piattaforma di streaming tutte le serie Marvel che comprendono: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher ed anche Agents of S.H.I.E.L.D.Al momento però queste serie saranno disponibili soltanto negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Quindi ancora niente di ufficiale per l’Italia, ma sicuramente nelle prossime settimane se non addirittura nei prossimi giorni avremo sicuramente delle News.

Di seguito potete vedere il Trailer dell’annuncio:

The countdown is on. Marvel's Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher, and Agents of S.H.I.E.L.D. start streaming March 16 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/sfoT61XilS — Disney+ (@disneyplus) March 1, 2022

Con l’arrivo di queste Serie TV, alcune delle quali certamente molto violente (come The Punisher), Disney+ implementerà il parental control tramite PIN anche negli Stati Uniti. In Italia, esiste già quest’opzione, dato che è presente dal Febbraio 2021, data di lancio della sezione “più matura” STAR all’interno della stessa piattaforma.

Michael Paull, presidente dello streaming Disney, ha commentato:

“Disney+ è la casa di alcuni dei più amati brand dell’industria cinematografica. L’aggiunta di questi nuovi titoli live-action aiuterà l’universo Marvel ad essere ancora più coeso, tutto in un unico posto. Abbiamo avuto esperienza di grande successo con l’aggiunta di titoli più maturi su Disney+ nei territori internazionali, e siamo emozionati all’idea di implementare la scelta anche negli Stati Uniti offrendo ai nostri abbonati non solo nuovi contenuti Marvel, ma anche un nuovo set di impostazioni per salvaguardare ogni componente della famiglia.”

