Werewolf by Night – sono partite le riprese dello Speciale di Halloween!

Le riprese dello speciale di Halloween prodotto dai Marvel Studios per Disney+ con Werewolf by Night sono finalmente iniziate.

Disney+ ormai ha fornito ai Marvel Studios la piattaforma per espandere il loro Universo oltre le loro pellicole cinematografiche. Per il momento sappiamo che il cast dello speciale di Halloween su Licantropus include Gael García Bernal (Jack Russell/Werewolf by Night) e Laura Donnelly (Nina Price/Vampire By Night).

Il sito web ufficiale di produzione della Georgia ha rivelato che sono attualmente in corso le riprese di uno speciale Disney+ con il titolo provvisorio di “Buzz cut“.

“Buzzcut” come era già stato precedentemente dichiarato è il titolo provvisorio del prossimo progetto Speciale di Halloween dei Marvel Studios, che potenzialmente potrebbe debuttare già nell’Ottobre 2022, trattandosi solo di uno speciale e quindi di un solo episodio autoconclusivo, giusto in tempo per le spettrali festività. Infatti le riprese dovrebbero terminare prima della fine di Aprile dando ai Marvel Studios la possibilità di ultimare la post-produzione proprio entro Halloween di quest’anno.

Chi è Werewolf By Night?

Per chi non lo conoscesse, Jack Russell a.k.a. Licantropus (il cui nome originale è Werewolf by Night) è un lupo mannaro creato da Roy Thomas, Gerry Conway e Mike Plog nel 1972 che, dopo essere apparso per la prima volta su Marvel SpotlightOn #2, divenne protagonista di una propria testata durata 43 numeri. Ricordiamo, peraltro, che Marc Spector/Moon Knight è stato introdotto proprio sulla pagine di Werewolf by Night #32 di Doug Moench e Don Perlin. Non è chiaro al momento in quale progetto esordirà il personaggio ma non è da escludere una sua possibile introduzione nella serie Moon Knight avente per protagonista Oscar Isaac.