I Marvel Stormbreakers firmano le cartoline dal Marvel Universe

Le prossime copertine variant firmate dai Marvel Stormbreakers saranno delle cartoline delle località più caratteristiche del Marvel Universe.

Nell’ultima collezione di copertine prodotte dalla classe di artisti d’élite della Marvel, i fan potranno essere trasportati in varie località dell’Universo Marvel. L’avanzato Wakanda, le misteriose giungle della Terra Selvaggia, le cattive strade di Madripoor e la pittoresca ma temibile Latveria guidata dal Dottor Destino sono tutte portate alla luce in splendide opere d’arte in stile cartolina di R.B. Silva, Peach Momoko, Carmen Carnero e Natacha Bustos, quattro dei membri del programma inaugurale Marvel Stormbreakers che è stato lanciato nel 2020.

LEGGI ANCHE:



La Marvel in chiave giapponese di Peach Momoko continua in Demon Wars

Le copertine variant/cartoline firmate dai Marvel Stormbreakers in questione sono:

X-Force 28 di Peach Momoko (Terra Selvaggia)

X-Men 11 di Carmen Carnero (Madripoor)

Captain America: Symbol of Truth 1 di Natacha Bustos (Latveria)

Black Panther 7 di RB Silva (Wakanda)

Evoluzione del programma Marvel Young Guns, i Marvel Stormbreakers rappresentano i talenti artistici più acclamati e visionari dell’industria dei fumetti. Marvel Comics è stata orgogliosa di elevare Carmen Carnero, RB Silva, Natacha Bustos, Patrick Gleason, Iban Coello, Peach Momoko, Joshua Cassara e Juann Cabal, e mentre i loro contributi alla narrazione Marvel Comics sono tutt’altro che finiti, è tempo di dare il benvenuto a una nuova generazione di Stormbreakers entro la fine dell’anno!

L’editor in chief Marvel C.B. Cebulski ha celebrato questa classe di Marvel’s Stormbreakers e anticipato la prossima generazione: