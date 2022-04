MCU: ecco dove appariranno Daredevil e Kingpin

Mentre ci si interroga ancora sulla canonicità o meno della serie Netflix, è trapelata la sede della prossima apparizione di Daredevil e Kingpin nel MCU.

Il curriculum della costumista Stacy Caballero, che sta lavorando alla serie Echo di Disney+, elenca non solo Alaqua Cox ma anche Vincent D’Onofrio e Charlie Cox nella lista dello spin-off di Occhio di Falco che sta entrando in produzione e che, da quanto riportato nello stesso curriculum, dovrebbe uscire nel 2023.

Stacy Caballero ha lavorato come assistente costumista anche a Black Panther: Wakanda Forever per quanto riguarda i costumi di Angela Bassett, Daniel Kaluya e Lupita Nyong’o e a Thor: Ragnarok, per i costumi di Chris Hemsworth, Cate Blanchett e Iris Elba.

Essendo elencati insieme alla protagonista, è facile pensare che i personaggi di Daredevil e Kingpin avranno un ruolo di primo piano anche in Echo, ma non è escluso che possano apparire anche in altre produzioni prima.

In particolare Charlie Cox potrebbe fare una comparsata, nei panni di Matt Murdock piuttosto che in quelli di Daredevil, anche nella serie She-Hulk, mentre sarà più difficile vedere Kingpin in giro per l’MCU dal momento che il finale di Hawkeye lasciava intendere la sua morte (o quantomeno, voleva far credere che sia morto). A detta di Charlie Cox, i prossimi mesi saranno molto impegnato per lui, dato che dovrebbe apparire in un gran numero di produzioni dei Marvel Studios.

C’è anche da dire che nonostante questo curriculum sia sicuramente un forte indizio sul ritorno di entrambi i personaggi, non è una conferma. C’è la possibilità che queste informazioni siano state inserite prima ancora che Stacy Caballero iniziasse a lavorare nel progetto.

I nomi potrebbero essere stati semplicemente estratti da una ricerca su Google alla ricerca di informazioni di base sul suo prossimo progetto. Date le forti voci sul loro coinvolgimento, potrebbero facilmente essere state alcune delle prime indiscrezioni che ha visto e incluse senza pensarci troppo.