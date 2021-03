Come sappiamo il Marvel Cinematic Universe nei prossimi anni è destinato ad espandersi ancora di più, anche sul piccolo schermo grazie alle svariate serie prodotte dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+, tra cui l’attesa serie dedicata ad Occhio di Falco intitolata ‘Hawkeye’.

Nonostante il clima di profonda incertezza creato dall’emergenza coronavirus, sembra che la Disney stia cercando di investire il più possibile sul fronte televisivo grazie ai progetti sviluppati dallo studio di Kevin Feige.

Echo – lo spin-off di Hawkeye

Stando a quanto riportato in esclusiva da Variety, i Marvel Studios avrebbero iniziato a sviluppare in maniera attiva una serie su Maya Lopez a.k.a. Echo per la piattaforma di streaming Disney+.

La serie, che segnerà il ritorno di Alaqua Cox nei panni del personaggio dopo che vedremo fare il suo esordio in Hawkeye, e vedrà Etan Cohen e Emily Cohen in qualità di sceneggiatori e di produttori esecutivi. Anche se al momento i dettagli sull’esatta natura del ruolo di Echo in Hawkeye sono ancora avvolti nel mistero.

Quindi aspettiamoci altri progetti in futuro da parte dello studio cinematografico della Casa delle Idee!

Chi è Echo?

Creata daJ oe Quesada e David Mack, Echo,il cui vero nome è Maya Lopez, è un personaggio dei fumetti comparsa per la prima volta in Daredevil (vol. 2) n. 9 (Dicembre 1999).

Si tratta di una supereroina nativo americana tra i pochi personaggi sordi dei fumetti, nel corso della sua vita editoriale Echo è stata, oltre che un membro di spicco dei Nuovi Vendicatori, anche alleata ed interesse sentimentale di Daredevil.

La caratteristica distintiva del personaggio è la pittura facciale bianca a forma di mano che porta per ricordare l’impronta di sangue lasciatale sul viso dal padre morente.

E voi cosa ne pensate a riguardo a questa nuova serie TV prodotta dai Marvel Studios? Fatecelo sapere nei commenti!

Acquista il Funko Pop di Occhi di Falco da Avengers Endgame