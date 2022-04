A tre mesi dall'uscita nelle sale non si è ancora visto nessun trailer per il prossimo film del Dio del Tuono

Thor: Love and Thunder – Sta per partire il tour promozionale, ma del trailer nessuna traccia

I fan del Marvel Cinematic Universe attendono con ansia il trailer di Thor: Love and Thunder, e stanno facendo sentire le loro voci dopo l’annuncio dell’inizio del tour promozionale del film senza che si sia ancora visto il minimo teaser della pellicola.

Chris Hemsworth, che interpreta il protagonista Thor, ha pubblicato su Instagram per accompagnare una foto di se stesso, del regista Taika Waititi e dell’attrice che interpreta Valkyrie Tessa Thompson con questa didascalia:

“Un lungo press tour per Thor: Love and Thunder con questi due meravigliosi umani. Una giornata piena di stravaganza e ilarità. Preparatevi gente, questo film sarà selvaggio!!”

La sezione commenti del post di Instagram è stata immediatamente presa d’assalto dai fan che, prima di festeggiare l’inizio del tour promozionale di Thor: Love and Thunder, chiedono che sia rilasciato il famigerato trailer.

A soli 94 giorni dall’uscita di Thor: Love and Thunder nei cinema, il trailer sta facendo discutere per la sua assenza. Il fatto che non sia ancora stato rilasciato non è senza precedenti, tuttavia, considerando che Waititi ha confermato all’inizio di marzo che Thor 4 non aveva terminato le riprese. In quell’occasione aveva aveva scherzato:

“Non è ancora finito! Esce a luglio, quindi probabilmente alla fine di giugno [ride]. Probabilmente come un giorno prima della premiere [ride]. È così che lo facciamo”.

Alcuni giorni dopo è stato rivelato che Love and Thunder sarebbe stato oggetto di alcune riprese aggiuntive nelle prossime settimane.

Love and Thunder riprende dopo gli eventi di Avengers: Endgame, con il Dio del Tuono in compagnia dei Guardiani della Galassia. Ad un certo punto, Thor si riunirà anche con Jane Foster (Natalie Portman), che segue le orme della sua controparte dei fumetti impugnando Mjolnir e diventando Thor a pieno titolo.

L’uscita prevista nelle sale di Thor: Love and Thunder è per il 6 luglio.