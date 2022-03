Jane Foster torna ad essere Thor a Giugno

A Giugno Jane Foster smette i panni di Valchiria per tornare ad essere il Potente Thor, almeno durante la durata della miniserie Jane Foster & the Mighty Thor.

In questa miniserie di cinque numeri presentata su The Mary Sue scritta da Torunn Grønbekk (che ha scritto le più recenti avventure di Jane come Valkirye) e disegnata Michael Dowling Mjolnir, il magico martello incantato di Thor recentemente riforgiato, si schianta nell’appartamento di Jane trascinandola in una missione per salvare l’Odinson diventando di nuovo il Potente Thor.

L’avventura la porterà a combattere contro nemico come Ulik il troll, l’Incantatrice e Hela, la dea della morte. Il primo numero presenta copertine di Ryan Stegman e Peach Momoko.

Jane è già stata Thor per qualche tempo in seguito agli eventi della storia Original Sin in cui Thor Odinson era diventato indegno di sollevare Mjolnir, spingendo Jane a prendere il suo posto come dea del tuono e come supereroe.

La carriera di Jane nei panni di Thor si è conclusa con la sua apparente morte, quando ha lanciato Mjolnir nel sole per sconfiggere il mostro quasi invincibile noto come Mangog. Tornata alla sua forma umana, cedette al cancro che stava devastando il suo corpo. In seguito Jane è tornata in vita con il potere di Valchiria, e recentemente è entrata anche negli Avengers. Tutto il ciclo di Thor con protagonista Jane, scritto da Jason Aaron, sarà raccolto in un cofanetto Panini in uscita a Maggio.

ATTENZIONE: SPOILER SULL’ATTUALE CICLO DI THOR DI DONNY CATES

Sebbene Mjolnir sia stato riforgiato dopo che Jane ha ceduto il potere e il mantello di Thor a Thor Odinson, la sua essenza si è fusa a quella di Mangog, portando all’attuale arco di Thor “God of Hammers” in cui Thor stesso ha ripreso l’arma di suo padre, la Odinsword (che si vede in forma di fulmine sulla copertina di Ryan Stegman per Jane Foster & The Mighty Thor # 1) per combattere Mjolnir, divenuto senziente e malvagio.

La vittoria di Thor ha comportato la distruzione del martello, poi riforgiato con un aspetto simile a come apparirà anche nel film Thor: Love and Thunder, in cui vedremo anche la controparte cinematografica di Jane Foster, interpretata da Natalie Portman, assumere il ruolo di Potente Thor.