Thor: Love and Thunder – La Marvel rilascia ufficialmente le prime foto dei giochi: il trailer è vicino?

La Marvel ha ufficialmente pubblicato sul suo sito le immagini di alcuni giochi legati a Thor: Love and Thunder, in cui non solo si vede alla perfezione il nuovo look dei due Thor e del Mjolnir brandito da Jane Foster, ma viene offerto uno sguardo anche su alcuni particolari inediti. Il fatto che questa volta non si tratti di leak o immagine diffuse da siti partner, ma di una comunicazione ufficiale della Marvel, significa che la campagna promozionale del film è ufficialmente partita e che dovrebbe essere imminente anche il rilascio del primo trailer.

Il set Lego “The Goat Boat” contiene infatti la mini-figure di Gorr, il Macellatore di Dei (il personaggio di Christian Bale di cui non si era ancora visto niente) e pure le due capre mitologiche di Thor, Toothgnasher e Toothgrinder, che trainano la “nave vichinga spaziale”.

Per quanto la mini-figure Lego non offra una rappresentazione fedele di come apparirà il personaggio di Gorr nel film, ci permette già di notare alcuni particolarI: appare avvolto in semplici abiti bianchi mentre brandisce una spada nera, molto probabilmente All-Black the Necrosword. Lo stesso nome era stato utilizzato dal Collezionista in un episodio di What If…?, riferendosi al particolare copricapo di Hela che le permetteva di materializzare un’infinità di armi di ogni forma e dimensione.

Thor: Love and Thunder – Primo sguardo a Gorr nelle foto dei giochi

Nei fumetti All-Black è il progenitore dei simbionti da cui sarebbe poi derivato anche Venom, creati dal dio dell’oscurità Knull. Dal momento che però i personaggi legati a Venom sono in mano alla Sony, per quanto riguarda lo sviluppo cinematografico, può darsi che abbiano deciso di sganciare il personaggio di Gorr dalla mitologia legata a Knull e legarlo invece a Hela.

Per quanto riguarda le due capre, Toothgnasher e Toothgrinder sono le mistiche capre di Thor che trainano il suo carro, e si tratta della versione Marvel di Tanngrisnir e Tanngnjóstr, le capre della mitologia norrena citate nell’Edda in Prosa di Snorri Sturluson del 13° secolo. Quando Thor cucina le capre, la loro carne fornisce sostentamento al dio e, ma poi vengono riportate in vita il giorno successivo grazie all’azione di Mjolnir.

Il gioco di parole nel nome del set “The Goat Boat“, insiste sull’acronimo G.O.A.T., che in inglese viene utilizzato per Greatest Of All Times, il migliore di sempre, già alla base dello spassoso spot di Disney+ con protagonista Awkafina trasmesso durante il Super Bowl.