Secondo un nuovo rumor, i Marvel Studios hanno scelto Akosia Sabet per interpretare il ruolo della Dea Bast in Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder – ci sarà l’introduzione della Dea Bast?

I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor. Il Film è previsto per il debutto nei Cinema il 6 Luglio di quest’anno.

Il sito The Cosmic Circus ha scoperto un elenco che suggerisce che l’attrice Akosia Sabet è stata scelta per interpretare il ruolo della Dea Bastet (della mitologia egizia), meglio conosciuta come Bast nell’MCU.

Il sito ha sottolineato che il rapporto proviene dall’elenco di IMDB e Showcast dell’attrice anche se solitamente non molto affidabili. La Sabet è nota per i suoi ruoli in Winchester (2018) e Clickbait (2021).

Come alcuni di voi ben sapranno, Bast è già comparsa in Black Panther, in quanto si tratta della divinità venerata dai Wakandiani.

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

