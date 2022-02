Le nuove action figure di Thor: Love and Thunder rivelano i costumi di Thor e di Jane Foster con il Mjolnir.

Thor: Love and Thunder – ecco le Action Figure che mostrano nel dettaglio i protagonisti

I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor. Il Film è previsto per il debutto nei Cinema il 6 Luglio di quest’anno.

Bandai come parte della sua linea SH Figurative ha rivelato due Action Figure relative a Thor: Love & Thunder. Queste Action Figure in scala di Thor e Jane Foster sono complete di verniciatura dettagliata e una varietà di accessori, alcuni dei quali mostrano le loro abilità in azione.

Ecco le immagini delle Action Figures:

Come possiamo notare entrambe le figure sono in scala l’una con l’altra, con il Thor di Hemsworth più alto di Jane. Inoltre, si notano le crepe visibili su Mjolnir, che vanno a indicare che è stato rimesso insieme.

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

