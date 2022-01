Il personaggio di Mighty Thor interpretato da Natalie Portman avrà un progetto solista a lei dedicato?

Nelle scorse ore il misterioso quanto popolare insider MyTimeToShineHello ha recentemente rivelato su Twitter che la Mighty Thor di Jane Foster potrebbe essere in “prima linea” per avere un progetto spin-off da solista nel Marvel Cinematic Universe.

Anche un altro insider, KC Walsh di Geeks Worldwide ha sostenuto tale affermazione scrivendo:

“Ho sentito che è più di “potrebbe avere” ed è più vicino ad un “avrà”

