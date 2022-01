Marvel’s M.O.D.O.K. – due dei doppiatori originali hanno parlato di una potenziale Seconda Stagione

Come sappiamo Marvel Television è stata “assorbita” da parte dei Marvel Studios. Ma dopo la sua chiusura negli ultimi mesi Marvel Television ha continuato a sviluppare Marvel’s M.O.D.O.K., la serie animata per adulti in stop-motion incentrata su uno dei villain più bizzarri dei fumetti di Marvel Comics, uscita su Hulu lo scorso anno, e su Disney+ in Italia.

In una recente intervista con PopCulture.com, Ben Schwartz e Sam Richardson, doppiatori originali rispettivamente di Lou e Gary in Marvel’s M.O.D.O.K., hanno parlato di una possibile seconda stagione della Serie Animata Marvel:

Richardson: “È stato molto divertente. Jordan Blum ha creato uno show grandioso. Patton Oswalt è un genio. Tutti i membri del cast sono geniali. È stato un progetto divertentissimo a cui partecipare. Non so se ci sarà una seconda stagione. O quantomeno non sono stato informato al riguardo.”

Schwartz: “No, non ho ancora sentito nulla su una seconda stagione. Se dovesse succedere, non è ancora stata approvata. Ma far parte di qualcosa legato alla Marvel è come un sogno che si realizza per me, e immagino sia lo stesso anche per Sam. Voglio dire, amiamo quel mondo.”

Infatti al momento dopo “l’inglobazione” di Marvel Television all’interno dei Marvel Studios, i progetti in produzione della prima erano stati fatti uscire per poi venire definitivamente cancellati. Ma a questo punto staremo a vedere se i Marvel Studios vorranno riprendere in mano qualche progetto su cui divisione televisiva ci ha lavorato.

Marvel’s M.O.D.O.K. – I dettagli della Serie Animata.

Marvel’s M.O.D.O.K., è stata creata e scritta da Jordan Blum e Patton Oswalt, vede nel cast lo stesso Patton Oswalt (Agents of S.H.I.E.L.D.) come M.O.D.O.K., Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs) nei panni di Monica Rappaccini, Ben Schwartz (House of Lies) interpreta Lou, Aimee Garcia (Lucifer) come Jodie, Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) come Melissa, Beck Bennet (Saturday Night Live, Bill & Ted Face The Music) come Austin Van Der Sleet e Jon Daly (The Kroll Show, Curb Your Enthusiasm) come il Super Adattoide.

Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb fungeranno da produttori esecutivi.

